SWI20: Switzerland 20 Index

11991.40 CHF 30.30 (0.25%)
Сектор: Индекс Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Swiss Franc

Курс SWI20 за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11963.70, а максимальная — 12026.10.

Следите за динамикой Switzerland 20 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
11963.70 12026.10
Годовой диапазон
10692.30 13199.50
Предыдущее закрытие
12021.70
Open
12017.20
Bid
11991.40
Ask
11991.70
Low
11963.70
High
12026.10
Объем
23.855 K
Дневное изменение
-0.25%
Месячное изменение
-2.58%
6-месячное изменение
-8.29%
Годовое изменение
-3.81%
17 сентября, среда