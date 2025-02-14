Валюты / SWI20
SWI20: Switzerland 20 Index
11991.40 CHF 30.30 (0.25%)
Сектор: Индекс Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Swiss Franc
Курс SWI20 за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11963.70, а максимальная — 12026.10.
Следите за динамикой Switzerland 20 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SWI20
- UBS forecasts 4% profit growth for SMI in 2025 amid US tariffs
- CTAs are almost max long in equities, have very limited room to buy: UBS
- European shares tick higher with tariffs, BoE meeting in focus
- European shares rise as investors buy dips, shrug off US tariff threats
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- UBS tells clients to consider Asia and Europe as stocks hit new highs
- EU stocks poised for breakout as tariff fears ease: Barclays
- BofA on European earnings: Upside surprise to low expectations
- Swiss stocks currently trading at expensive valuations compared to history and peers: BCA
- Swiss deflation paves way for rate cut in June: Wells Fargo
- Morning Bid: Tariff worries wane, Hermes earnings await
Дневной диапазон
11963.70 12026.10
Годовой диапазон
10692.30 13199.50
- Предыдущее закрытие
- 12021.70
- Open
- 12017.20
- Bid
- 11991.40
- Ask
- 11991.70
- Low
- 11963.70
- High
- 12026.10
- Объем
- 23.855 K
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- -8.29%
- Годовое изменение
- -3.81%
17 сентября, среда