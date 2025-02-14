Moedas / SWI20
SWI20: Switzerland 20 Index
12069.60 CHF 85.80 (0.72%)
Setor: Índice Base: Swiss Franc Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do SWI20 para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11986.00 e o mais alto foi 12072.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Switzerland 20 Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SWI20 Notícias
- UBS forecasts 4% profit growth for SMI in 2025 amid US tariffs
- CTAs are almost max long in equities, have very limited room to buy: UBS
- European shares tick higher with tariffs, BoE meeting in focus
- European shares rise as investors buy dips, shrug off US tariff threats
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- UBS tells clients to consider Asia and Europe as stocks hit new highs
- EU stocks poised for breakout as tariff fears ease: Barclays
- BofA on European earnings: Upside surprise to low expectations
- Swiss stocks currently trading at expensive valuations compared to history and peers: BCA
- Swiss deflation paves way for rate cut in June: Wells Fargo
- Morning Bid: Tariff worries wane, Hermes earnings await
Faixa diária
11986.00 12072.10
Faixa anual
10692.30 13199.50
- Fechamento anterior
- 11983.80
- Open
- 12006.10
- Bid
- 12069.60
- Ask
- 12069.90
- Low
- 11986.00
- High
- 12072.10
- Volume
- 50.686 K
- Mudança diária
- 0.72%
- Mudança mensal
- -1.94%
- Mudança de 6 meses
- -7.69%
- Mudança anual
- -3.19%
18 setembro, quinta-feira