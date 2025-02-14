CotaçõesSeções
SWI20: Switzerland 20 Index

12069.60 CHF 85.80 (0.72%)
Setor: Índice Base: Swiss Franc Moeda de lucro: Swiss Franc

A taxa do SWI20 para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11986.00 e o mais alto foi 12072.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Switzerland 20 Index. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
11986.00 12072.10
Faixa anual
10692.30 13199.50
Fechamento anterior
11983.80
Open
12006.10
Bid
12069.60
Ask
12069.90
Low
11986.00
High
12072.10
Volume
50.686 K
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
-1.94%
Mudança de 6 meses
-7.69%
Mudança anual
-3.19%
18 setembro, quinta-feira