SWI20: Switzerland 20 Index

12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Swiss Franc

Der Wechselkurs von SWI20 hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12028.00 bis zu einem Hoch von 12159.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Switzerland 20 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
12028.00 12159.50
Jahresspanne
10692.30 13199.50
Vorheriger Schlusskurs
12069.60
Eröffnung
12049.40
Bid
12118.80
Ask
12119.10
Tief
12028.00
Hoch
12159.50
Volumen
46.660 K
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
-1.55%
6-Monatsänderung
-7.32%
Jahresänderung
-2.79%
19 September, Freitag