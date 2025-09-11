Währungen / SWI20
SWI20: Switzerland 20 Index
12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von SWI20 hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12028.00 bis zu einem Hoch von 12159.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Switzerland 20 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12028.00 12159.50
Jahresspanne
10692.30 13199.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 12069.60
- Eröffnung
- 12049.40
- Bid
- 12118.80
- Ask
- 12119.10
- Tief
- 12028.00
- Hoch
- 12159.50
- Volumen
- 46.660 K
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- -1.55%
- 6-Monatsänderung
- -7.32%
- Jahresänderung
- -2.79%
19 September, Freitag