Divisas / SWI20
SWI20: Switzerland 20 Index

12044.20 CHF 60.40 (0.50%)
Sector: Índice Básica: Swiss Franc Divisa de beneficio: Swiss Franc

El tipo de cambio de SWI20 de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11986.00, mientras que el máximo ha alcanzado 12066.60.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Switzerland 20 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
11986.00 12066.60
Rango anual
10692.30 13199.50
Cierres anteriores
11983.80
Open
12006.10
Bid
12044.20
Ask
12044.50
Low
11986.00
High
12066.60
Volumen
21.377 K
Cambio diario
0.50%
Cambio mensual
-2.15%
Cambio a 6 meses
-7.89%
Cambio anual
-3.39%
18 septiembre, jueves