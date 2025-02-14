Divisas / SWI20
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SWI20: Switzerland 20 Index
12044.20 CHF 60.40 (0.50%)
Sector: Índice Básica: Swiss Franc Divisa de beneficio: Swiss Franc
El tipo de cambio de SWI20 de hoy ha cambiado un 0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11986.00, mientras que el máximo ha alcanzado 12066.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Switzerland 20 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SWI20 News
- UBS forecasts 4% profit growth for SMI in 2025 amid US tariffs
- CTAs are almost max long in equities, have very limited room to buy: UBS
- European shares tick higher with tariffs, BoE meeting in focus
- European shares rise as investors buy dips, shrug off US tariff threats
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- UBS tells clients to consider Asia and Europe as stocks hit new highs
- EU stocks poised for breakout as tariff fears ease: Barclays
- BofA on European earnings: Upside surprise to low expectations
- Swiss stocks currently trading at expensive valuations compared to history and peers: BCA
- Swiss deflation paves way for rate cut in June: Wells Fargo
- Morning Bid: Tariff worries wane, Hermes earnings await
Rango diario
11986.00 12066.60
Rango anual
10692.30 13199.50
- Cierres anteriores
- 11983.80
- Open
- 12006.10
- Bid
- 12044.20
- Ask
- 12044.50
- Low
- 11986.00
- High
- 12066.60
- Volumen
- 21.377 K
- Cambio diario
- 0.50%
- Cambio mensual
- -2.15%
- Cambio a 6 meses
- -7.89%
- Cambio anual
- -3.39%
18 septiembre, jueves