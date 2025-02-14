CotationsSections
SWI20: Switzerland 20 Index

12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Secteur: Indice Base: Swiss Franc Devise de profit: Swiss Franc

Le taux de change de SWI20 a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12028.00 et à un maximum de 12159.50.

Suivez la dynamique Switzerland 20 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
12028.00 12159.50
Range Annuel
10692.30 13199.50
Clôture Précédente
12069.60
Ouverture
12049.40
Bid
12118.80
Ask
12119.10
Plus Bas
12028.00
Plus Haut
12159.50
Volume
46.660 K
Changement quotidien
0.41%
Changement Mensuel
-1.55%
Changement à 6 Mois
-7.32%
Changement Annuel
-2.79%
