SWI20: Switzerland 20 Index
12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Secteur: Indice Base: Swiss Franc Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de SWI20 a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12028.00 et à un maximum de 12159.50.
Suivez la dynamique Switzerland 20 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SWI20 Nouvelles
- Ces 10 actions Suisses cumulent gros dividendes et jusqu’à +40% de potentiel haussier
- 17 actions Suisses en soldes et appréciées des analystes : Profitez d’une semaine clé
- UBS forecasts 4% profit growth for SMI in 2025 amid US tariffs
- CTAs are almost max long in equities, have very limited room to buy: UBS
- European shares tick higher with tariffs, BoE meeting in focus
- European shares rise as investors buy dips, shrug off US tariff threats
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- UBS tells clients to consider Asia and Europe as stocks hit new highs
- EU stocks poised for breakout as tariff fears ease: Barclays
- BofA on European earnings: Upside surprise to low expectations
- Swiss stocks currently trading at expensive valuations compared to history and peers: BCA
- Swiss deflation paves way for rate cut in June: Wells Fargo
- Morning Bid: Tariff worries wane, Hermes earnings await
Range quotidien
12028.00 12159.50
Range Annuel
10692.30 13199.50
- Clôture Précédente
- 12069.60
- Ouverture
- 12049.40
- Bid
- 12118.80
- Ask
- 12119.10
- Plus Bas
- 12028.00
- Plus Haut
- 12159.50
- Volume
- 46.660 K
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- -1.55%
- Changement à 6 Mois
- -7.32%
- Changement Annuel
- -2.79%
20 septembre, samedi