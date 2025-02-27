Dövizler / GBPCHF
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.06968 CHF 0.00263 (0.25%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: Swiss Franc
GBPCHF döviz kuru bugün -0.25% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 1.06956 CHF ve Yüksek fiyatı olarak 1.07437 CHF aralığında işlem gördü.
İngiliz poundu vs İsviçre frankı hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GBPCHF haberleri
- GBP/CHF Forecast 10/09: Risk Appetite Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 15/08: Faces Resistance (Video+Chart)
- GBP/CHF Forecast 11/08: Rallies to Test Major Level (Video)
- GBP/CHF Forex Signal 21/07: Pound Drops Sharply (Chart)
- GBP/CHF Forecast 14/07: Risk Aversion Favors CHF (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/07: Rising Risk Aversion (Chart)
- GBP/CHF Forecast 19/06: Rebounds Amid Risk Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today: Falls as CHF Strengthens (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 16/06: Forms Bullish Hammer (Video)
- GBP/CHF Forex Signal Today 12/6: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 22/05: GBP Drifts Lower (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 15/05: Bounces After Dip (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 12/05: Overall Risk Appetite (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 21/04: Pound Builds vs Franc (Video)
- BofA views GBPCHF pullback as bullish opportunity
- GBP/CHF Forecast Today 28/03: Rallies Against CHF (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 25/03: Holds Above Key Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 20/03: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 19/03: Risk Aversion Lifts CHF -Chart
- GBP/CHF Forecast Today 18/03: Pressures Franc (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 13/03: Rally Continues (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/03: Retest Important Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 04/03: Breaks Key Resistance (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 27/02: Attempting to Rally (Video)
Günlük aralık
1.06956 1.07437
Yıllık aralık
1.06087 1.15021
- Önceki kapanış
- 1.0723 1
- Açılış
- 1.0725 7
- Satış
- 1.0696 8
- Alış
- 1.0699 8
- Düşük
- 1.0695 6
- Yüksek
- 1.0743 7
- Hacim
- 66.864 K
- Günlük değişim
- -0.25%
- Aylık değişim
- -0.66%
- 6 aylık değişim
- -6.25%
- Yıllık değişim
- -5.28%
21 Eylül, Pazar