GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.07325 CHF 0.00094 (0.09%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Swiss Franc
A taxa do GBPCHF para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.06981 CHF para 1 GBP e o máximo foi 1.07375 CHF.
Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs franco suíço. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.06981 1.07375
Faixa anual
1.06087 1.15021
- Fechamento anterior
- 1.0723 1
- Open
- 1.0725 7
- Bid
- 1.0732 5
- Ask
- 1.0735 5
- Low
- 1.0698 1
- High
- 1.0737 5
- Volume
- 2.224 K
- Mudança diária
- 0.09%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- -5.94%
- Mudança anual
- -4.97%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
11:00
GBP
- Atu.
- 4.00%
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
11:00
GBP
- Atu.
- 2
- Projeç.
- Prév.
- 9
11:00
GBP
- Atu.
- 0
- Projeç.
- Prév.
- 0
11:00
GBP
- Atu.
- 7
- Projeç.
- Prév.
- 0