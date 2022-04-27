Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 ICTrading-MT5-2 0.00 × 1 InstaForex-Server 0.00 × 1 TengriSecurities-Server 0.00 × 1 MarketFinancials-MT5 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.35 × 544 FusionMarketsAU-Live 0.50 × 2 STARTRADERFinancial-Live 0.67 × 3 OneRoyal-Server 1.00 × 1 FPMarketsSC-Live 1.00 × 1 CapitalXtend-MetaTrader5 1.00 × 2 FairForex-LIVE 1.00 × 2 ICTrading-MT5-4 1.02 × 1757 Exness-MT5Real2 1.08 × 24 ICMarketsSC-MT5-2 1.31 × 17641 ICMarketsSC-MT5 1.35 × 43198 ICMarkets-MT5 1.39 × 8612 Exness-MT5Real24 1.50 × 2 ForexTime-Live01 1.54 × 89 ICMarketsEU-MT5-2 1.63 × 413 RazeGlobalMarkets-Server 1.71 × 414 GOMarketsMU-Live 1.83 × 6 Hankotrade-Live 1.85 × 629 GoMarkets-Live 1.87 × 67 161 daha fazla...