SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Luna AI Pro
Profalgo Limited

Luna AI Pro

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
363 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2018 73%
ICMarketsSC-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 138
Kârla kapanan işlemler:
1 894 (88.58%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (11.41%)
En iyi işlem:
13.52 USD
En kötü işlem:
-130.54 USD
Brüt kâr:
2 851.23 USD (99 109 pips)
Brüt zarar:
-2 728.33 USD (63 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (207.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
207.78 USD (64)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
21.70%
Maks. mevduat yükü:
21.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
863 (40.36%)
Satış işlemleri:
1 275 (59.64%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-11.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-129.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.54 USD (1)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
146.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
158.98 USD
Maksimum:
368.15 USD (87.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.76% (367.37 USD)
Varlığa göre:
30.11% (236.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 380
EURAUD 334
EURCAD 278
AUDCAD 237
GBPCHF 197
EURGBP 147
GBPUSD 116
AUDUSD 112
EURCHF 110
USDCHF 102
GBPCAD 87
USDCAD 22
USDJPY 10
EURUSD 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 168
EURAUD -53
EURCAD -75
AUDCAD 99
GBPCHF -32
EURGBP -25
GBPUSD -36
AUDUSD 79
EURCHF -32
USDCHF 4
GBPCAD 3
USDCAD 6
USDJPY 17
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 9.8K
EURAUD 7.6K
EURCAD 334
AUDCAD 4.8K
GBPCHF 3.8K
EURGBP -541
GBPUSD 863
AUDUSD 2.9K
EURCHF 1.6K
USDCHF 1.3K
GBPCAD 1.4K
USDCAD 986
USDJPY 560
EURUSD 50
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.52 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +207.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.35 × 544
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FairForex-LIVE
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1757
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.31 × 17641
ICMarketsSC-MT5
1.35 × 43198
ICMarkets-MT5
1.39 × 8612
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ForexTime-Live01
1.54 × 89
ICMarketsEU-MT5-2
1.63 × 413
RazeGlobalMarkets-Server
1.71 × 414
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
Hankotrade-Live
1.85 × 629
GoMarkets-Live
1.87 × 67
161 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Started Luna AI PRO end of April 2022


CURRENT PAIR LIST: EURAUD;EURCHF;GBPCHF;AUDUSD;AUDCAD;GBPAUD;


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


İnceleme yok
2025.02.24 21:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.24 06:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 23:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.14 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.29 22:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.29 04:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.13 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.08 02:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 17:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.19 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.10.19 01:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.08.18 00:20
Share of trading days is too low
2023.01.10 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.01.09 23:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.27 10:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Luna AI Pro
Ayda 30 USD
73%
0
0
USD
699
USD
363
99%
2 138
88%
22%
1.04
0.06
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.