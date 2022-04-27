- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 138
Kârla kapanan işlemler:
1 894 (88.58%)
Zararla kapanan işlemler:
244 (11.41%)
En iyi işlem:
13.52 USD
En kötü işlem:
-130.54 USD
Brüt kâr:
2 851.23 USD (99 109 pips)
Brüt zarar:
-2 728.33 USD (63 690 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (207.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
207.78 USD (64)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
21.70%
Maks. mevduat yükü:
21.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
863 (40.36%)
Satış işlemleri:
1 275 (59.64%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
1.51 USD
Ortalama zarar:
-11.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-129.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-130.54 USD (1)
Aylık büyüme:
11.91%
Yıllık tahmin:
146.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
158.98 USD
Maksimum:
368.15 USD (87.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.76% (367.37 USD)
Varlığa göre:
30.11% (236.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|380
|EURAUD
|334
|EURCAD
|278
|AUDCAD
|237
|GBPCHF
|197
|EURGBP
|147
|GBPUSD
|116
|AUDUSD
|112
|EURCHF
|110
|USDCHF
|102
|GBPCAD
|87
|USDCAD
|22
|USDJPY
|10
|EURUSD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|168
|EURAUD
|-53
|EURCAD
|-75
|AUDCAD
|99
|GBPCHF
|-32
|EURGBP
|-25
|GBPUSD
|-36
|AUDUSD
|79
|EURCHF
|-32
|USDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|USDCAD
|6
|USDJPY
|17
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|9.8K
|EURAUD
|7.6K
|EURCAD
|334
|AUDCAD
|4.8K
|GBPCHF
|3.8K
|EURGBP
|-541
|GBPUSD
|863
|AUDUSD
|2.9K
|EURCHF
|1.6K
|USDCHF
|1.3K
|GBPCAD
|1.4K
|USDCAD
|986
|USDJPY
|560
|EURUSD
|50
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.52 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 64
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +207.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 1
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.35 × 544
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.67 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
FairForex-LIVE
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1757
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.31 × 17641
|
ICMarketsSC-MT5
|1.35 × 43198
|
ICMarkets-MT5
|1.39 × 8612
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ForexTime-Live01
|1.54 × 89
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.63 × 413
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.71 × 414
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
Hankotrade-Live
|1.85 × 629
|
GoMarkets-Live
|1.87 × 67
Started Luna AI PRO end of April 2022
CURRENT PAIR LIST: EURAUD;EURCHF;GBPCHF;AUDUSD;AUDCAD;GBPAUD;
Best broker: https://shorturl.at/uEH12
Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY
Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
73%
0
0
USD
USD
699
USD
USD
363
99%
2 138
88%
22%
1.04
0.06
USD
USD
47%
1:500