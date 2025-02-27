Währungen / GBPCHF
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.07154 CHF 0.00077 (0.07%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Swiss Franc
Der Wechselkurs von GBPCHF hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.06981 CHF und einem Hoch von 1.07437 CHF pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Schweizer Franken-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.06981 1.07437
Jahresspanne
1.06087 1.15021
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.0723 1
- Eröffnung
- 1.0725 7
- Bid
- 1.0715 4
- Ask
- 1.0718 4
- Tief
- 1.0698 1
- Hoch
- 1.0743 7
- Volumen
- 62.620 K
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- -6.09%
- Jahresänderung
- -5.12%
19 September, Freitag
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K