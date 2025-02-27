Devises / GBPCHF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.06968 CHF 0.00263 (0.25%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Swiss Franc
Le taux de change de GBPCHF a changé de -0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.06956 CHF et à un maximum de 1.07437 CHF pour 1 GBP.
Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Franc Suisse. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPCHF Nouvelles
- GBP/CHF Forecast 10/09: Risk Appetite Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 15/08: Faces Resistance (Video+Chart)
- GBP/CHF Forecast 11/08: Rallies to Test Major Level (Video)
- GBP/CHF Forex Signal 21/07: Pound Drops Sharply (Chart)
- GBP/CHF Forecast 14/07: Risk Aversion Favors CHF (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/07: Rising Risk Aversion (Chart)
- GBP/CHF Forecast 19/06: Rebounds Amid Risk Shifts (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today: Falls as CHF Strengthens (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 16/06: Forms Bullish Hammer (Video)
- GBP/CHF Forex Signal Today 12/6: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 22/05: GBP Drifts Lower (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 15/05: Bounces After Dip (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 12/05: Overall Risk Appetite (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 21/04: Pound Builds vs Franc (Video)
- BofA views GBPCHF pullback as bullish opportunity
- GBP/CHF Forecast Today 28/03: Rallies Against CHF (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 25/03: Holds Above Key Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 20/03: Pound Finds Support (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 19/03: Risk Aversion Lifts CHF -Chart
- GBP/CHF Forecast Today 18/03: Pressures Franc (Video)
- GBP/CHF Forecast Today 13/03: Rally Continues (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 07/03: Retest Important Level (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 04/03: Breaks Key Resistance (Chart)
- GBP/CHF Forecast Today 27/02: Attempting to Rally (Video)
GBPCHF on the Community Forum
- Systèmes Forex (140)
- TSD_MT4_MR_Trade_0_25 (33)
Applications de Trading pour GBPCHF
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Aucune astuce flashy. Aucune promesse rompue. Urban Pulse est conçu pour les traders qui se soucient d'une chose : la cohérence. Que vous soyez en train de passer un défi prop ou de gérer des capitaux clients, cet EA reste dans les limites — et livre. Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1 . C'est tout. Un graphique. Une arme. Important : Cette version est disponible à un prix réduit . Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt. Lien de chaîne =
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The live trading accounts confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Range quotidien
1.06956 1.07437
Range Annuel
1.06087 1.15021
- Clôture Précédente
- 1.0723 1
- Ouverture
- 1.0725 7
- Bid
- 1.0696 8
- Ask
- 1.0699 8
- Plus Bas
- 1.0695 6
- Plus Haut
- 1.0743 7
- Volume
- 66.864 K
- Changement quotidien
- -0.25%
- Changement Mensuel
- -0.66%
- Changement à 6 Mois
- -6.25%
- Changement Annuel
- -5.28%
20 septembre, samedi