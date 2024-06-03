SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Nexus Portfolio
Thang Chu

Nexus Portfolio

Thang Chu
1 inceleme
Güvenilirlik
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 34%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 557
Kârla kapanan işlemler:
4 052 (53.61%)
Zararla kapanan işlemler:
3 505 (46.38%)
En iyi işlem:
107.68 USD
En kötü işlem:
-82.64 USD
Brüt kâr:
38 699.07 USD (3 013 080 pips)
Brüt zarar:
-39 292.33 USD (2 749 283 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (109.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
593.46 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
99.85%
Maks. mevduat yükü:
5.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.18
Alış işlemleri:
4 323 (57.21%)
Satış işlemleri:
3 234 (42.79%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
9.55 USD
Ortalama zarar:
-11.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-133.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.72 USD (9)
Aylık büyüme:
0.81%
Yıllık tahmin:
9.84%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 884.19 USD
Maksimum:
3 306.92 USD (122.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.41% (3 306.51 USD)
Varlığa göre:
6.98% (265.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1161
USDJPY 1134
GBPJPY 718
EURJPY 529
USDCAD 410
GBPAUD 396
EURNZD 391
EURCAD 374
EURGBP 351
EURAUD 348
GBPCAD 335
EURUSD 331
GBPNZD 320
GBPCHF 259
XAUJPY 221
AUDNZD 166
CADJPY 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 293
GBPJPY -1K
EURJPY -1.3K
USDCAD 73
GBPAUD 4
EURNZD -131
EURCAD 131
EURGBP -254
EURAUD -606
GBPCAD -315
EURUSD 64
GBPNZD -102
GBPCHF -275
XAUJPY 1.2K
AUDNZD 10
CADJPY -425
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 188K
USDJPY 33K
GBPJPY -18K
EURJPY -27K
USDCAD 8.5K
GBPAUD 12K
EURNZD -13K
EURCAD 20K
EURGBP -14K
EURAUD -51K
GBPCAD -36K
EURUSD 3K
GBPNZD -18K
GBPCHF -13K
XAUJPY 196K
AUDNZD 3.1K
CADJPY -9.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +107.68 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +109.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -133.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.50 × 112
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.63 × 8
FPMarkets-Live
0.70 × 144
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7491
ICMarketsEU-MT5-4
0.86 × 7
PacificUnionLLC-Live
0.86 × 44
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 540
CapitalPointTrading-MT5-4
1.28 × 40
ICMarketsAU-Live
1.41 × 159
FusionMarkets-Live
1.43 × 753
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 603
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
112 daha fazla...
Signal for Nexus Portfolio: https://www.mql5.com/en/market/product/111663
Ortalama derecelendirme:
Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2024.06.03 13:07  (2024.06.03 13:23 değiştirildi) 
 

Disaster. Profits are minor and losses are huge.

2025.04.09 17:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.04 11:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.04 10:53
A large drawdown may occur on the account again
2024.07.12 01:44
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.49% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.11 15:32
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.52% of days out of 155 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.11 01:44
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.09 16:59
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.58% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.08 18:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.08 16:28
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.61% of days out of 152 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.05 20:51
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.05 16:26
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.7% of days out of 149 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.04 01:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.27 01:15
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.01 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 11:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 09:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.23 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.22 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.04.19 22:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nexus Portfolio
Ayda 99 USD
34%
0
0
USD
4.6K
USD
86
99%
7 557
53%
100%
0.98
-0.08
USD
52%
1:500
