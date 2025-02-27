CotizacionesSecciones
GBPCHF
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc

1.07572 CHF 0.00290 (0.27%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Swiss Franc

El tipo de cambio de GBPCHF de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.07236 CHF por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 1.07686 CHF.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs franco suizo. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
1.07236 1.07686
Rango anual
1.06087 1.15021
Cierres anteriores
1.0728 2
Open
1.0732 8
Bid
1.0757 2
Ask
1.0760 2
Low
1.0723 6
High
1.0768 6
Volumen
27.591 K
Cambio diario
0.27%
Cambio mensual
-0.10%
Cambio a 6 meses
-5.72%
Cambio anual
-4.75%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
Pronós.
Prev.
0