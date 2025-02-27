通貨 / GBPCHF
GBPCHF: Pound Sterling vs Swiss Franc
1.07244 CHF 0.00013 (0.01%)
セクター: 通貨 ベース: Pound Sterling 利益通貨: Swiss Franc
GBPCHFの今日の為替レートは、0.01%変化しました。日中、通貨は1GBPあたり1.06981CHFの安値と1.07437CHFの高値で取引されました。
英国ポンドvsスイスフランダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、スターリングポンド価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GBPCHF News
GBPCHFの取引アプリ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「 Algo Pumping 」をベースにして作り上げたものです。 このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは： 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応 マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定） 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし） サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働 最低入金額はたったの200USDからスタート可能 レバレッジも自
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
派手なトリックはなし。壊れた約束はなし。 Urban Pulseは、一つのことに気を使うトレーダーのために設計されています: 一貫性。プロップチャレンジを通じてスケールする場合でも、クライアント資本を管理する場合でも、このEAは限界内にとどまり、結果を提供します。 単一チャートでの実行: GBPUSD に対して時間枠 H1 で添付します。それだけです。1つのチャート。1つの武器。 重要: このバージョンは 割引価格 で提供されています。最終価格: $399。早期アクセスはすぐに終了します。 チャンネル リンク = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar 主要な利点 自動リスクロジック： アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。 手動または固定ロットサポート： あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。 ドローダウンガード： フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。 ワンチャートデザイン： 複数のシンボルを内部で管理し、プラットフォームを cl
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
技術的には複雑ですが、操作はシンプルな製品で、ポートフォリオアプローチと機械学習を統合して実現しています。 このアドバンテージのおかげで、アドバイザーは拡大、品質向上、そして最大限に長くて信頼性のあるサポートを持つ可能性がほぼ無限であるため扱いやすくなります。主な目標は、ユーザーにとって小さながらも安全な収益を上げることです。 ＃作業原理： 複数の通貨ペアと期間は、私のサーバーとアルゴリズムを使用して独立して学習し、その後、最良のものが選ばれて一つのアドバイザーに組み込まれます。 基本は、価格転換の確率を探すことです。 # ボーナス：このアドバイザーの定期的な更新に加えて、無料のアドバイザーの形で構成部分も自動的にあなたのために独立した、その種で初めてのTelegramチャンネルに公開されます。使って、 友達と共有してください！ # ご質問がある場合は、 Telegram のコミュニティ まで。 1) 最低預金：セント口座の場合は500ドル、普通口座の場合は50,000ドル、レバレッジは1/30以下 2) インストール：任意のチャートに（任意のチャートを選択して掛ける、ただ一つ
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
PUMPING STATION – あなた専用の「オールインワン」戦略 PUMPING STATIONは、あなたのトレードをより楽しく、そして効果的に変えてくれる革新的なFXインジケーターです。ただの補助ツールではなく、強力なアルゴリズムを備えた本格的なトレーディングシステムで、より安定したトレードのスタートをサポートします。 この商品をご購入いただくと、以下の特典を無料でお付けします： 専用セットファイル：自動設定による最大パフォーマンスを実現。 ステップバイステップのビデオマニュアル：PUMPING STATION戦略の使い方を学べます。 Pumping Utility：PUMPING STATION専用の半自動トレードボットで、より快適かつシンプルな運用を可能にします。 ※ご購入後すぐにご連絡ください。追加リソースへのアクセスを提供いたします。 PUMPING STATIONの仕組み： トレンド管理：市場のトレンド方向を即座に判断。トレンドはあなたの最高の味方です。 エントリーサイン：チャート上の矢印で、取引のタイミングと方向を明確に示します。 明確な目標設定：インジケーターが自
1日のレンジ
1.06981 1.07437
1年のレンジ
1.06087 1.15021
- 以前の終値
- 1.0723 1
- 始値
- 1.0725 7
- 買値
- 1.0724 4
- 買値
- 1.0727 4
- 安値
- 1.0698 1
- 高値
- 1.0743 7
- 出来高
- 27.116 K
- 1日の変化
- 0.01%
- 1ヶ月の変化
- -0.41%
- 6ヶ月の変化
- -6.01%
- 1年の変化
- -5.04%