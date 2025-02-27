技術的には複雑ですが、操作はシンプルな製品で、ポートフォリオアプローチと機械学習を統合して実現しています。 このアドバンテージのおかげで、アドバイザーは拡大、品質向上、そして最大限に長くて信頼性のあるサポートを持つ可能性がほぼ無限であるため扱いやすくなります。主な目標は、ユーザーにとって小さながらも安全な収益を上げることです。 ＃作業原理： 複数の通貨ペアと期間は、私のサーバーとアルゴリズムを使用して独立して学習し、その後、最良のものが選ばれて一つのアドバイザーに組み込まれます。 基本は、価格転換の確率を探すことです。 # ボーナス：このアドバイザーの定期的な更新に加えて、無料のアドバイザーの形で構成部分も自動的にあなたのために独立した、その種で初めてのTelegramチャンネルに公開されます。使って、 友達と共有してください！ # ご質問がある場合は、 Telegram のコミュニティ まで。 1) 最低預金：セント口座の場合は500ドル、普通口座の場合は50,000ドル、レバレッジは1/30以下 2) インストール：任意のチャートに（任意のチャートを選択して掛ける、ただ一つ