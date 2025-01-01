Federal Açık Piyasa Kurulu (FOMC) Üye Konuşması, Fed'in para politikasındaki olası değişiklikler hakkında göstergeler içerebilir. Kurul üyeleri faiz oranı oylamalarına katılır, uygun para politikası tedbirlerini belirler ve uzun vadeli fiyat istikrarı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefleri için riskleri değerlendirir.