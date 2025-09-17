FiyatlarBölümler
SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

236.6100 USD 10.9400 (4.42%)
Sektör: Kripto para Baz: Solana Token Kâr para birimi: US Dollar

SOLUSD fiyatı bugün -4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 235.1500 ve Yüksek fiyatı olarak 248.6100 aralığında işlem gördü.

Solana Token vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
235.1500 248.6100
Yıllık aralık
94.6730 293.4372
Önceki kapanış
247.5500
Açılış
247.5500
Satış
236.6100
Alış
236.6130
Düşük
235.1500
Yüksek
248.6100
Hacim
91.691 K
Günlük değişim
-4.42%
Aylık değişim
15.85%
6 aylık değişim
89.82%
Yıllık değişim
51.51%
21 Eylül, Pazar