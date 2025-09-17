Dövizler / SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
236.6100 USD 10.9400 (4.42%)
Sektör: Kripto para Baz: Solana Token Kâr para birimi: US Dollar
SOLUSD fiyatı bugün -4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 235.1500 ve Yüksek fiyatı olarak 248.6100 aralığında işlem gördü.
Solana Token vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SOLUSD haberleri
Günlük aralık
235.1500 248.6100
Yıllık aralık
94.6730 293.4372
- Önceki kapanış
- 247.5500
- Açılış
- 247.5500
- Satış
- 236.6100
- Alış
- 236.6130
- Düşük
- 235.1500
- Yüksek
- 248.6100
- Hacim
- 91.691 K
- Günlük değişim
- -4.42%
- Aylık değişim
- 15.85%
- 6 aylık değişim
- 89.82%
- Yıllık değişim
- 51.51%
21 Eylül, Pazar