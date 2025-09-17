SOLUSD fiyatı bugün -4.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 235.1500 ve Yüksek fiyatı olarak 248.6100 aralığında işlem gördü.

Solana Token vs US Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.