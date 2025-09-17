Valute / SOLUSD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
236.6100 USD 10.9400 (4.42%)
Settore: Criptovaluta Base: Solana Token Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SOLUSD ha avuto una variazione del -4.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 235.1500 e ad un massimo di 248.6100.
Segui le dinamiche di Solana Token vs US Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOLUSD News
- 1 Big Reason to Buy Solana Right Now, and 1 Reason to Be Cautious
- 1 Big Reason to Buy Solana Right Now, and 1 Reason to Be Cautious
- Pundit Predicts XRP Price Crash Below $3, Here’s Why
- Analyst Unveils 3-Month Prediction For Bitcoin, XRP, And Dogecoin – It’s Very Bullish
- Criptovalute in fase laterale dopo la mossa della SEC: è in arrivo una svolta? - Benzinga Italia
- XRP News: What SWIFT’s ISO 20022 Announcement Means In Its Race With Ripple
- Prediction: Solana Will Be a $300 Cryptocurrency Within 1 Year
- Solana (SOL) Moves Higher – Bulls Target Next Big Level as Volume Builds
- Solana Treasury Gains Traction As ARK Invest, UAE Commit $300 Million To Solmate
- Crypto OI Shows Mixed Trend: Bitcoin, Solana Down, While Ethereum, XRP Up
- Criptovalute al galoppo dopo la Fed: è l'ora di ETH, XRP e DOGE? - Benzinga Italia
- Zeus Network Builds The Bridge: Connecting Bitcoin And Solana Ecosystems — Here’s How
- Solana And XRP Join CME Group’s Expanding Futures Options Roster In 2025 – Details
- Solmate Joins Solana Treasury Push With $300M Funding From UAE Investors, ARK Invest
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- 3 Big Predictions for the Future of Stablecoins
- Got $1,000? 3 Cryptocurrencies to Buy and Hold For Decades
- 3 Big Predictions for the Future of Cryptocurrency
- SEC approves generic listing standards for crypto ETFs
- FalconX Moves 413K Solana Worth $98M – Impact On SOL Price
- Bitcoin, crypto market remain neutral despite Federal Reserve cutting rates by 25bps
- CME Group plans to roll out XRP and Solana futures options in October
- Mercati crypto in attesa: cosa aspettarsi in vista della Fed? - Benzinga Italia
- Dogecoin Supply Set To Rise Again: How Much DOGE Is Being Unlocked?
Intervallo Giornaliero
235.1500 248.6100
Intervallo Annuale
94.6730 293.4372
- Chiusura Precedente
- 247.5500
- Apertura
- 247.5500
- Bid
- 236.6100
- Ask
- 236.6130
- Minimo
- 235.1500
- Massimo
- 248.6100
- Volume
- 91.691 K
- Variazione giornaliera
- -4.42%
- Variazione Mensile
- 15.85%
- Variazione Semestrale
- 89.82%
- Variazione Annuale
- 51.51%
21 settembre, domenica