CotizacionesSecciones
Divisas / SOLUSD
Volver a Criptomonedas

SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

246.5800 USD 9.3200 (3.93%)
Sector: Criptodivisa Básica: Solana Token Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SOLUSD de hoy ha cambiado un 3.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 235.2200, mientras que el máximo ha alcanzado 247.7600.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Solana Token vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SOLUSD News

Rango diario
235.2200 247.7600
Rango anual
94.6730 293.4372
Cierres anteriores
237.2600
Open
237.2400
Bid
246.5800
Ask
246.5830
Low
235.2200
High
247.7600
Volumen
47.450 K
Cambio diario
3.93%
Cambio mensual
20.73%
Cambio a 6 meses
97.82%
Cambio anual
57.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B