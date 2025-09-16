Divisas / SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
246.5800 USD 9.3200 (3.93%)
Sector: Criptodivisa Básica: Solana Token Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SOLUSD de hoy ha cambiado un 3.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 235.2200, mientras que el máximo ha alcanzado 247.7600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Solana Token vs US Dollar. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
235.2200 247.7600
Rango anual
94.6730 293.4372
- Cierres anteriores
- 237.2600
- Open
- 237.2400
- Bid
- 246.5800
- Ask
- 246.5830
- Low
- 235.2200
- High
- 247.7600
- Volumen
- 47.450 K
- Cambio diario
- 3.93%
- Cambio mensual
- 20.73%
- Cambio a 6 meses
- 97.82%
- Cambio anual
- 57.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B