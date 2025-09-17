시세섹션
통화 / SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

236.6100 USD 10.9400 (4.42%)
부문: 암호화폐 베이스: Solana Token 수익 통화: US Dollar

SOLUSD 환율이 오늘 -4.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 235.1500이고 고가는 248.6100이었습니다.

Solana Token vs US Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
235.1500 248.6100
년간 변동
94.6730 293.4372
이전 종가
247.5500
시가
247.5500
Bid
236.6100
Ask
236.6130
저가
235.1500
고가
248.6100
볼륨
91.691 K
일일 변동
-4.42%
월 변동
15.85%
6개월 변동
89.82%
년간 변동율
51.51%
20 9월, 토요일