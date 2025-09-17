KurseKategorien
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

236.8800 USD 10.6700 (4.31%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Solana Token Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOLUSD hat sich für heute um -4.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 235.1500 bis zu einem Hoch von 248.6100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Solana Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

SOLUSD News

Tagesspanne
235.1500 248.6100
Jahresspanne
94.6730 293.4372
Vorheriger Schlusskurs
247.5500
Eröffnung
247.5500
Bid
236.8800
Ask
236.8830
Tief
235.1500
Hoch
248.6100
Volumen
85.666 K
Tagesänderung
-4.31%
Monatsänderung
15.98%
6-Monatsänderung
90.04%
Jahresänderung
51.68%
