Währungen / SOLUSD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
236.8800 USD 10.6700 (4.31%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Solana Token Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOLUSD hat sich für heute um -4.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 235.1500 bis zu einem Hoch von 248.6100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Solana Token vs US Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOLUSD News
- Analyst Unveils 3-Month Prediction For Bitcoin, XRP, And Dogecoin – It’s Very Bullish
- XRP News: What SWIFT’s ISO 20022 Announcement Means In Its Race With Ripple
- Prediction: Solana Will Be a $300 Cryptocurrency Within 1 Year
- Solana (SOL) Moves Higher – Bulls Target Next Big Level as Volume Builds
- Solana Treasury Gains Traction As ARK Invest, UAE Commit $300 Million To Solmate
- Crypto OI Shows Mixed Trend: Bitcoin, Solana Down, While Ethereum, XRP Up
- Zeus Network Builds The Bridge: Connecting Bitcoin And Solana Ecosystems — Here’s How
- Solana And XRP Join CME Group’s Expanding Futures Options Roster In 2025 – Details
- Bitcoin hält Kurs: Krypto-Markt reagiert kaum auf Zinssenkung der Fed
- CME Group bringt XRP- und Solana-Optionskontrakte im Oktober an den Start
- SEC genehmigt generische Zulassungsstandards für Krypto-ETFs
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- 3 Big Predictions for the Future of Stablecoins
- Got $1,000? 3 Cryptocurrencies to Buy and Hold For Decades
- 3 Big Predictions for the Future of Cryptocurrency
- SEC approves generic listing standards for crypto ETFs
- FalconX Moves 413K Solana Worth $98M – Impact On SOL Price
- Bitcoin, crypto market remain neutral despite Federal Reserve cutting rates by 25bps
- CME Group plans to roll out XRP and Solana futures options in October
- Dogecoin Supply Set To Rise Again: How Much DOGE Is Being Unlocked?
- Solana Builds Case For Next Leg Up As Moving Averages Underscore Bull Run
- SEC-Plan könnte Krypto-ETPs beflügeln – Bitwise-CIO erwartet Jahresendrallye
- Solana Takes The Crown As Leader In App Revenue Generation – Here’s How Much
- How Metaplanet, Forward Industries Advance Bitcoin, Solana Treasury Strategies
Tagesspanne
235.1500 248.6100
Jahresspanne
94.6730 293.4372
- Vorheriger Schlusskurs
- 247.5500
- Eröffnung
- 247.5500
- Bid
- 236.8800
- Ask
- 236.8830
- Tief
- 235.1500
- Hoch
- 248.6100
- Volumen
- 85.666 K
- Tagesänderung
- -4.31%
- Monatsänderung
- 15.98%
- 6-Monatsänderung
- 90.04%
- Jahresänderung
- 51.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K