通貨 / SOLUSD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
244.7400 USD 2.8100 (1.14%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Solana Token 利益通貨: US Dollar
SOLUSDの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり242.6600の安値と248.6100の高値で取引されました。
Solana Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SOLUSD News
- Solana (SOL) Moves Higher – Bulls Target Next Big Level as Volume Builds
- Solana Treasury Gains Traction As ARK Invest, UAE Commit $300 Million To Solmate
- Crypto OI Shows Mixed Trend: Bitcoin, Solana Down, While Ethereum, XRP Up
- Zeus Network Builds The Bridge: Connecting Bitcoin And Solana Ecosystems — Here’s How
- Solana And XRP Join CME Group’s Expanding Futures Options Roster In 2025 – Details
- FalconX Adds To Solana Stash: $28.39M In SOL Pulled From Binance
- 3 Big Predictions for the Future of Stablecoins
- Got $1,000? 3 Cryptocurrencies to Buy and Hold For Decades
- 3 Big Predictions for the Future of Cryptocurrency
- SEC approves generic listing standards for crypto ETFs
- ビットコイン、イーサリアム、XRP、ドージコインは、転換的なFOMC会議を前に保持しています。
- ビットコイン、イーサリアム、XRP、ドージコインは、転換的なFOMC会議を前に保持しています。
- FalconX Moves 413K Solana Worth $98M – Impact On SOL Price
- Bitcoin, crypto market remain neutral despite Federal Reserve cutting rates by 25bps
- CME Group plans to roll out XRP and Solana futures options in October
- Dogecoin Supply Set To Rise Again: How Much DOGE Is Being Unlocked?
- Solana Builds Case For Next Leg Up As Moving Averages Underscore Bull Run
- Solana Takes The Crown As Leader In App Revenue Generation – Here’s How Much
- How Metaplanet, Forward Industries Advance Bitcoin, Solana Treasury Strategies
- Cryptocurrencies Price Prediction: Bitcoin, Solana & Crypto – European Wrap 17 September
- Here's Solana's bullish potential amid SOL treasuries buying frenzy
- Solana Sees Institutional Accumulation: 413,075 SOL Moved Off Exchanges In Hours
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- ビットコイン、イーサリアム、ドージコインが一本化し、XRPが上昇を試みる
1日のレンジ
242.6600 248.6100
1年のレンジ
94.6730 293.4372
- 以前の終値
- 247.5500
- 始値
- 247.5500
- 買値
- 244.7400
- 買値
- 244.7430
- 安値
- 242.6600
- 高値
- 248.6100
- 出来高
- 35.332 K
- 1日の変化
- -1.14%
- 1ヶ月の変化
- 19.83%
- 6ヶ月の変化
- 96.34%
- 1年の変化
- 56.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K