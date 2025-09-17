クォートセクション
通貨 / SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

244.7400 USD 2.8100 (1.14%)
セクター: 暗号通貨 ベース: Solana Token 利益通貨: US Dollar

SOLUSDの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり242.6600の安値と248.6100の高値で取引されました。

Solana Token vs US Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
242.6600 248.6100
1年のレンジ
94.6730 293.4372
以前の終値
247.5500
始値
247.5500
買値
244.7400
買値
244.7430
安値
242.6600
高値
248.6100
出来高
35.332 K
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
19.83%
6ヶ月の変化
96.34%
1年の変化
56.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K