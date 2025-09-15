КотировкиРазделы
Валюты / SOLUSD
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar

233.9700 USD 3.5200 (1.48%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Solana Token Валюта прибыли: US Dollar

Курс SOLUSD за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.5700, а максимальная — 238.8400.

Следите за динамикой Solana Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
232.5700 238.8400
Годовой диапазон
94.6730 293.4372
Предыдущее закрытие
237.4900
Open
237.4800
Bid
233.9700
Ask
233.9730
Low
232.5700
High
238.8400
Объем
37.469 K
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
14.56%
6-месячное изменение
87.70%
Годовое изменение
49.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.