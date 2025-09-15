Валюты / SOLUSD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SOLUSD: Solana Token vs US Dollar
233.9700 USD 3.5200 (1.48%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Solana Token Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOLUSD за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 232.5700, а максимальная — 238.8400.
Следите за динамикой Solana Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SOLUSD
- Solana Sees Institutional Accumulation: 413,075 SOL Moved Off Exchanges In Hours
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Solana (SOL) Holds Recent Gains – Key Levels Before Another Surge
- Bitcoin To Hit $750,000 By 2030 With ETH And SOL As Survivors, Says Pantera CEO
- SEC could blow crypto ETP market "wide open" through generic listing framework: Bitwise
- Solana Treasury Trend Accelerates: Pantera’s Helius Push Holdings Past $3B
- Crypto Funds See $3.3 Billion Comeback, Bitcoin And Ethereum Lead Rebound
- Why Pantera Capital CEO Dan Morehead is bullish on Solana
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- Solana DATs Will Outpace Bitcoin, Says Multicoin Capital Co-Founder
- Forward Industries Launches Solana Treasury With $1.58 Billion Purchase
- Solana (SOL) Corrects Some Gains – Is a Bigger Pullback Coming?
- Helius Joins Solana Treasury Trend With $500 Million Funding For New DAT Strategy
- Anthony Scaramucci Congratulates Helium Medical, Pantera Capital On $500 Million Solana Treasury Move - Emeren Group (NYSE:SOL)
- Solana Faces Bold $460 Target As Galaxy Digital Drives Heavy Buying
- Solana Price Prediction: September Outlook Brightens as Galaxy Digital Fuels Another Rally
- Trump Family-Linked World Liberty Financial Token Defies Bitcoin, Ethereum Weakness, Extends Weekly Rally To 8% - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Bitcoin Flat As Fed Policy Meet Looms; Ethereum, Dogecoin, XRP Decline: Analyst Flags Support Where They Plan To 'Load Heavily' On ETH - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Solana treasury demand and ETF inflows rise as Helius plans $1.25 billion SOL offering
- XRP’s Market Cap Beats Out Heavy Hitters In Climb Into 100 Top Global Assets — Here Are The Numbers
- Bitcoin To Reach $750,000 In The Next 5 Years, Pantera Capital's Dan Morehead Says
- Solana Gets First Billion-Dollar Publicly Traded Treasury as Forward Industries Buys 6.8M SOL
- Digital Asset Inflows Hit $3.3B, Lifting AuM to $239B as Bitcoin, Ethereum, and Solana Surge: CoinShares
- Inside Helius Medical's $500 Million Raise — And Its Solana Treasury Plans - Helius Medical Tech (NASDAQ:HSDT)
Дневной диапазон
232.5700 238.8400
Годовой диапазон
94.6730 293.4372
- Предыдущее закрытие
- 237.4900
- Open
- 237.4800
- Bid
- 233.9700
- Ask
- 233.9730
- Low
- 232.5700
- High
- 238.8400
- Объем
- 37.469 K
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 14.56%
- 6-месячное изменение
- 87.70%
- Годовое изменение
- 49.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.