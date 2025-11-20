AutoSetTPSL
- Yardımcı programlar
- Shu Zhu
- Sürüm: 1.60
- Etkinleştirmeler: 5
【TEMEL ÖZELLİKLER】
- XAUUSD pozisyonları için otomatik StopLoss/TakeProfit ayarlar
- Hem ALIM hem de SATIM emirlerini destekler
- Hızlı yanıt: her 0,5 saniyede bir kontrol eder
- Dahili yeniden deneme mekanizması (en fazla 5 deneme)
【PARAMETRE AÇIKLAMASI】
StopLoss Mesafesi: Açılış fiyatından stop loss puan cinsinden (örn. 4500=45,00 puan)
TakeProfit Mesafesi: Açılış fiyatından take profit puan cinsinden (örn. 5000=50,00 puan)
【KULLANIM KILAVUZU】
1. 'Inputs' sekmesinde StopLoss/TakeProfit mesafelerini ayarlayın
2. EA'yı etkinleştirmek için 'Allow Algo Trading' i etkinleştirin
3. EA, SL/TP olmayan emirlere otomatik olarak koruma ekleyecektir
4. İlk olarak demo hesapta test edilmesi önerilir
Teknik Destek: adolfmc@gmail.com