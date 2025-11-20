AutoSetTPSL
- Utilitaires
- Shu Zhu
- Version: 1.60
- Activations: 5
【FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES】
- Définit automatiquement le StopLoss/TakeProfit pour les positions XAUUSD
- Prend en charge les ordres d'ACHAT et de VENTE
- Réponse rapide : vérification toutes les 0,5 secondes
- Mécanisme de nouvelle tentative intégré (jusqu'à 5 tentatives)
【DESCRIPTION DES PARAMÈTRES】
Distance StopLoss : Stop loss en points par rapport au prix d'ouverture (ex. : 4500=45,00 points)
Distance TakeProfit : Take profit en points par rapport au prix d'ouverture (ex. : 5000=50,00 points)
【GUIDE D'UTILISATION】
1. Définissez les distances StopLoss/TakeProfit dans l'onglet 'Inputs'
2. Activez 'Allow Algo Trading' pour activer l'EA
3. L'EA ajoutera automatiquement une protection aux ordres sans SL/TP
4. Il est recommandé de tester d'abord sur un compte de démonstration
Support technique : adolfmc@gmail.com