AutoSetTPSL

【FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES】

- Définit automatiquement le StopLoss/TakeProfit pour les positions XAUUSD

- Prend en charge les ordres d'ACHAT et de VENTE

- Réponse rapide : vérification toutes les 0,5 secondes

- Mécanisme de nouvelle tentative intégré (jusqu'à 5 tentatives)





【DESCRIPTION DES PARAMÈTRES】

Distance StopLoss : Stop loss en points par rapport au prix d'ouverture (ex. : 4500=45,00 points)

Distance TakeProfit : Take profit en points par rapport au prix d'ouverture (ex. : 5000=50,00 points)





【GUIDE D'UTILISATION】

1. Définissez les distances StopLoss/TakeProfit dans l'onglet 'Inputs'

2. Activez 'Allow Algo Trading' pour activer l'EA

3. L'EA ajoutera automatiquement une protection aux ordres sans SL/TP

4. Il est recommandé de tester d'abord sur un compte de démonstration



