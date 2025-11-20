AutoSetTPSL
【CARATTERISTICHE PRINCIPALI】
- Imposta automaticamente StopLoss/TakeProfit per posizioni XAUUSD
- Supporta ordini sia di ACQUISTO che di VENDITA
- Risposta rapida: controlla ogni 0,5 secondi
- Meccanismo di ripetizione incorporato (fino a 5 tentativi)
【DESCRIZIONE DEI PARAMETRI】
Distanza StopLoss: Stop loss in punti dal prezzo di apertura (es. 4500=45,00 punti)
Distanza TakeProfit: Take profit in punti dal prezzo di apertura (es. 5000=50,00 punti)
【GUIDA ALL'USO】
1. Imposta le distanze StopLoss/TakeProfit nella scheda 'Inputs'
2. Abilita 'Allow Algo Trading' per attivare l'EA
3. L'EA aggiungerà automaticamente protezione agli ordini senza SL/TP
4. Si consiglia di testare prima su un conto demo
Supporto tecnico: adolfmc@gmail.com