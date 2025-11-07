CorrelaMatrix

这是一个功能完整的MT5相关性矩阵指标。

主要功能

相关性矩阵显示 显示多个货币对之间的皮尔逊相关系数

正相关显示为绿色，负相关显示为红色

对角线显示为1.0（自身完全相关） 智能品种检测 支持自定义品种列表

自动匹配平台上可用的交易品种

处理不同经纪商的品种后缀 排序货币对列表 最高正相关货币对（前15名）

接近0相关性货币对（前15名）

最高负相关货币对（前15名） 自定义化设置 可调整计算周期

自定义更新频率

颜色、字体、位置等可视化参数

使用说明

输入参数

CorrelationPeriod : 相关性计算周期（默认60）

UpdateInterval : 更新间隔毫秒数（默认1000）

UseCustomSymbols : 是否使用自定义品种列表

CustomSymbols : 自定义品种列表（逗号分隔）

MatrixPositionX/Y : 矩阵显示位置

SortedListX/YOffset: 排序列表位置

显示解读

绿色数值 : 正相关（越接近1相关性越强）

红色数值 : 负相关（越接近-1负相关性越强）

接近0的数值: 相关性较弱

这个指标对于识别货币对之间的关联性非常有用，可以帮助交易者：