CorrelaMatrix
- Göstergeler
- Hong You Zhang
- Sürüm: 1.0
这是一个功能完整的MT5相关性矩阵指标。
主要功能
-
相关性矩阵显示
-
显示多个货币对之间的皮尔逊相关系数
-
正相关显示为绿色，负相关显示为红色
-
对角线显示为1.0（自身完全相关）
-
-
智能品种检测
-
支持自定义品种列表
-
自动匹配平台上可用的交易品种
-
处理不同经纪商的品种后缀
-
-
排序货币对列表
-
最高正相关货币对（前15名）
-
接近0相关性货币对（前15名）
-
最高负相关货币对（前15名）
-
-
自定义化设置
-
可调整计算周期
-
自定义更新频率
-
颜色、字体、位置等可视化参数
-
使用说明
输入参数
-
CorrelationPeriod: 相关性计算周期（默认60）
-
UpdateInterval: 更新间隔毫秒数（默认1000）
-
UseCustomSymbols: 是否使用自定义品种列表
-
CustomSymbols: 自定义品种列表（逗号分隔）
-
MatrixPositionX/Y: 矩阵显示位置
-
SortedListX/YOffset: 排序列表位置
显示解读
-
绿色数值: 正相关（越接近1相关性越强）
-
红色数值: 负相关（越接近-1负相关性越强）
-
接近0的数值: 相关性较弱
这个指标对于识别货币对之间的关联性非常有用，可以帮助交易者：
-
避免过度暴露在高度相关的头寸中
-
发现对冲机会
-
理解市场板块联动关系