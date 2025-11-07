CorrelaMatrix

这是一个功能完整的MT5相关性矩阵指标。

主要功能

  1. 相关性矩阵显示

    • 显示多个货币对之间的皮尔逊相关系数

    • 正相关显示为绿色，负相关显示为红色

    • 对角线显示为1.0（自身完全相关）

  2. 智能品种检测

    • 支持自定义品种列表

    • 自动匹配平台上可用的交易品种

    • 处理不同经纪商的品种后缀

  3. 排序货币对列表

    • 最高正相关货币对（前15名）

    • 接近0相关性货币对（前15名）

    • 最高负相关货币对（前15名）

  4. 自定义化设置

    • 可调整计算周期

    • 自定义更新频率

    • 颜色、字体、位置等可视化参数

使用说明

输入参数

  • CorrelationPeriod: 相关性计算周期（默认60）

  • UpdateInterval: 更新间隔毫秒数（默认1000）

  • UseCustomSymbols: 是否使用自定义品种列表

  • CustomSymbols: 自定义品种列表（逗号分隔）

  • MatrixPositionX/Y: 矩阵显示位置

  • SortedListX/YOffset: 排序列表位置

    显示解读

    • 绿色数值: 正相关（越接近1相关性越强）

    • 红色数值: 负相关（越接近-1负相关性越强）

    • 接近0的数值: 相关性较弱

    这个指标对于识别货币对之间的关联性非常有用，可以帮助交易者：

    • 避免过度暴露在高度相关的头寸中

    • 发现对冲机会

    • 理解市场板块联动关系


    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis