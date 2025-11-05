Bb Trade All Symbol

🧩 Tổng quan

------------

Bollinger MultiTF SingleTrade V3 là EA giao dịch thông minh, được thiết kế cho XAUUSD và các cặp tiền chính, sử dụng chiến lược Bollinger Bands đa khung thời gian để nhận diện xu hướng và điểm vào lệnh tối ưu.





EA hoạt động theo nguyên tắc “1 lệnh – 1 xu hướng”, đảm bảo tính an toàn, tránh overtrade và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.





⚙️ Chiến lược chính

-------------------

- Kết hợp phân tích 4 khung thời gian (MN1, W1, D1, H1).

- Khi tất cả khung nến cùng hướng (đều tăng hoặc đều giảm), EA sẽ mở lệnh theo xu hướng đó.

- Sử dụng Bollinger Bands trung bình (Middle MA) để xác định cấu trúc giá.

- TP/SL tự động tại đỉnh và đáy gần nhất (Nearest Swing).

- Chỉ 1 lệnh trên mỗi cặp – EA chỉ mở lại sau khi lệnh trước đã chạm TP hoặc SL.

- Cho phép bật/tắt chế độ AutoTrade.





💹 Cơ chế vào lệnh

------------------

- Buy: khi giá đóng nến trên đường Bollinger trung bình và tất cả khung cùng xu hướng tăng.

- Sell: khi giá đóng nến dưới đường Bollinger trung bình và tất cả khung cùng xu hướng giảm.

- TP/SL: tự động xác định theo đỉnh/đáy gần nhất của H1.





🛡️ Quản lý rủi ro & vốn

------------------------

- Giới hạn Spread tối đa, số dư tối thiểu và lot size linh hoạt.

- Có thể chọn giữa lot cố định hoặc tính lot theo % rủi ro tài khoản.

- EA dừng giao dịch nếu điều kiện thị trường vượt giới hạn an toàn.





💡 Gợi ý sử dụng

----------------

- Khung thời gian: H1

- Cặp chính: XAUUSD

- Vốn khởi điểm: ≥ 100 USD

- Đòn bẩy: 1:500

- Tài khoản: ECN hoặc Raw Spread

- Spread khuyến nghị: < 50 pip





⚠️ Lưu ý

--------

- EA không sử dụng martingale hoặc grid.

- Không nên gắn EA lên nhiều chart cùng lúc nếu đã bật “TradeAllSymbols”.

- Nên backtest từng cặp riêng biệt để tối ưu thông số.

- Không đảm bảo lợi nhuận tuyệt đối – quản lý rủi ro là bắt buộc.





📦 Phiên bản hiện tại: v3.0

---------------------------

- Giới hạn 1 lệnh mỗi cặp (Single Trade Mode).

- Tối ưu hiệu năng và tốc độ xử lý tín hiệu.

- Cải thiện nhận diện xu hướng đa khung (MN, W1, D1, H1).

- Thêm tùy chọn bật/tắt AutoTrade.

- Nâng cấp logic xác định đỉnh/đáy động (Swing Detection).

🧩 Tổng quan

------------

Bollinger MultiTF SingleTrade V3 là một Expert Advisor tiên tiến được thiết kế cho XAUUSD và các cặp tiền tệ chính.

Chiến lược này sử dụng dải Bollinger đa khung thời gian để điều chỉnh xu hướng dài hạn với các tín hiệu vào lệnh ngắn hạn, đảm bảo giao dịch chính xác và ít rủi ro.





EA tuân theo triết lý “một giao dịch cho mỗi xu hướng” — có tính ổn định cao, an toàn và không áp dụng chiến thuật martingale.





⚙️ Chiến lược cốt lõi

----------------

- Xác nhận đa khung thời gian: MN1 + W1 + D1 + H1.

- Chỉ mở giao dịch khi tất cả các khung thời gian đều cùng hướng.

- Sử dụng Bollinger Middle MA để xác nhận cấu trúc giá.

- Tự động chốt lời/dừng lỗ tại mức cao hoặc thấp gần nhất.

- Chỉ được giao dịch một lần cho mỗi biểu tượng – giao dịch mới chỉ được phép sau khi đạt TP/SL.

- Chế độ AutoTrade tùy chọn (thủ công hoặc tự động).





💹 Logic nhập

---------------

- MUA: nếu nến đóng cửa trên đường Bollinger giữa và tất cả các TF đều tăng giá.

- BÁN: nếu nến đóng cửa dưới đường Bollinger giữa và tất cả các TF đều giảm giá.

- TP/SL: tự động tính toán từ các điểm vung H1 gần nhất.





🛡️ Quản lý Rủi ro và Vốn

-----------------------------

- Giới hạn mức chênh lệch tối đa, số dư tối thiểu và kích thước lô động.

- Hỗ trợ cả lô cố định và tỷ lệ rủi ro cho mỗi giao dịch.

- Tạm dừng giao dịch nếu điều kiện thị trường vượt quá ngưỡng an toàn.





💡 Cài đặt được đề xuất

-----------------------

- Khung thời gian: H1

- Cặp tiền chính: XAUUSD

- Số dư tối thiểu: 100 USD

- Đòn bẩy: 1:500

- Loại tài khoản: ECN / Raw Spread

- Chênh lệch: < 50 pip





⚠️ Ghi chú

--------

- Không có martingale, không có lưới, không có tính trung bình.

- Tránh gắn EA vào nhiều biểu đồ nếu “TradeAllSymbols” được BẬT.

- Luôn tối ưu hóa cho từng cặp trước khi chạy trên tài khoản trực tiếp.

- Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.





📦 Phiên bản: v3.0

----------------

- Đã thêm logic giao dịch đơn lẻ cho mỗi biểu tượng.

- Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ tín hiệu.

- Cải thiện khả năng xác thực xu hướng đa khung thời gian.

- Bao gồm tùy chọn chế độ AutoTrade.

- Nâng cao khả năng phát hiện cú xoay để đặt TP/SL.