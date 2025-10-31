Auto sl and Tp manager

Manuel bir işlemi bir daha asla korumasız bırakmayın!

Auto SL/TP Manager

Hiç aceleyle bir pozisyon açıp Stop Loss (Zararı Durdur) veya Take Profit (Kârı Al) seviyenizi belirlemeyi unuttunuz mu? "Auto SL/TP Manager" sizin vazgeçilmez güvenlik ağınızdır.

Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), hesabınızı 7/24 izler ve bu seviyeleri eksik olan tüm açık pozisyonlara önceden tanımlanmış risk (SL) ve kâr (TP) seviyelerinizi otomatik olarak uygular.

Bu, manuel tüccarlar, scalper'lar veya bir mobil cihazdan açılan işlemler de dahil olmak üzere her işlemin kendi stratejilerine göre korunmasını sağlamak isteyen herkes için mükemmel bir araçtır.

Ana Özellikler

Tam Otomasyon : SL/TP'si olmayan açık işlemleri sürekli tarar ve uygular.

Yüksek Düzeyde Yapılandırılabilir : Stop Loss ve Take Profit seviyelerinizi Pip cinsinden kolayca tanımlayın (örn. 5.0 = 50 puan).

Güçlü Filtreleme : Tüm sembollere, belirli bir sembole veya yalnızca mevcut grafik sembolüne uygulamayı seçin.

Magic Number (Sihirli Numara) Filtresi : Başka bir EA'dan gelen işlemleri ayırın veya yalnızca manuel işlemlerinize odaklanın (Magic Number = 0).

"Zorla" Modu (İsteğe bağlı) : EA, işlem yönetiminizi standartlaştırmak için zaten var olsalar bile SL/TP seviyelerini güncelleyebilir.

Entegre Çok Dilli Destek : EA, tüm parametreleri kendi dilinizde görüntüler. (11 dili destekler: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Türkçe, Rusça, Çince, Korece, Japonca).

Hafif ve Verimli: Minimum sistem kaynağı kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece bir grafiğe yerleştirmeniz yeterlidir.

Nasıl Çalışır

Expert Advisor'ı tek bir grafiğe yükleyin (herhangi bir grafik olabilir). "Inputs" (Girdiler) sekmesinde, istediğiniz StopLossPips ve TakeProfitPips ayarlarını yapın. Gerekirse filtreleri ( TradeSymbolInput veya MagicNumber ) ayarlayın. EA'yı etkinleştirin. Hepsi bu! Artık tüm hesabınızı izleyecektir.

Girdi Parametreleri (Inputs)