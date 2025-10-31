Auto sl and Tp manager

Non lasciare mai più un'operazione manuale senza protezione!

Auto SL/TP Manager

Hai mai aperto una posizione in fretta e furia dimenticando di impostare lo Stop Loss o il Take Profit? "Auto SL/TP Manager" è la tua rete di sicurezza essenziale.

Questo Expert Advisor monitora il tuo account 24/7 e applica automaticamente i tuoi livelli predefiniti di rischio (SL) e profitto (TP) a tutte le posizioni aperte che ne sono sprovviste.

È lo strumento perfetto per trader manuali, scalper, o chiunque voglia assicurarsi che ogni operazione sia protetta secondo la propria strategia, anche quelle aperte da un dispositivo mobile.

Caratteristiche Principali

Automazione Completa : Scansiona costantemente e applica SL/TP alle operazioni aperte che ne sono prive.

Altamente Configurabile : Definisci facilmente il tuo Stop Loss e Take Profit in Pips (ad es. 5.0 = 50 punti).

Filtraggio Potente : Scegli se applicarlo a tutti i simboli, a un simbolo specifico, o solo al simbolo del grafico corrente.

Filtro per Magic Number : Isola le operazioni di un altro EA o concentrati solo sulle tue operazioni manuali (Magic Number = 0).

Modalità "Forza" (Opzionale) : L'EA può aggiornare i livelli di SL/TP anche se già esistono, per standardizzare la gestione delle tue operazioni.

Supporto Multilingue Integrato : L'EA mostra tutti i parametri nella tua lingua. (Supporta 11 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, turco, russo, cinese, coreano, giapponese).

Leggero ed Efficiente: Progettato per utilizzare il minimo di risorse di sistema. È sufficiente installarlo su un solo grafico.

Come Funziona

Carica l'Expert Advisor su un solo grafico (qualsiasi grafico va bene). Nella scheda "Inputs" (Parametri), imposta i StopLossPips e TakeProfitPips desiderati. Regola i filtri ( TradeSymbolInput o MagicNumber ) se necessario. Attiva l'EA. È tutto! Ora monitorerà l'intero account.

Parametri di Input (Inputs)