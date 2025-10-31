Auto sl and Tp manager
- Utilità
- Zakaria El Jabri
- Versione: 1.20
- Attivazioni: 5
Non lasciare mai più un'operazione manuale senza protezione!
Hai mai aperto una posizione in fretta e furia dimenticando di impostare lo Stop Loss o il Take Profit? "Auto SL/TP Manager" è la tua rete di sicurezza essenziale.
Questo Expert Advisor monitora il tuo account 24/7 e applica automaticamente i tuoi livelli predefiniti di rischio (SL) e profitto (TP) a tutte le posizioni aperte che ne sono sprovviste.
È lo strumento perfetto per trader manuali, scalper, o chiunque voglia assicurarsi che ogni operazione sia protetta secondo la propria strategia, anche quelle aperte da un dispositivo mobile.
Caratteristiche Principali
-
Automazione Completa: Scansiona costantemente e applica SL/TP alle operazioni aperte che ne sono prive.
-
Altamente Configurabile: Definisci facilmente il tuo Stop Loss e Take Profit in Pips (ad es. 5.0 = 50 punti).
-
Filtraggio Potente: Scegli se applicarlo a tutti i simboli, a un simbolo specifico, o solo al simbolo del grafico corrente.
-
Filtro per Magic Number: Isola le operazioni di un altro EA o concentrati solo sulle tue operazioni manuali (Magic Number = 0).
-
Modalità "Forza" (Opzionale): L'EA può aggiornare i livelli di SL/TP anche se già esistono, per standardizzare la gestione delle tue operazioni.
-
Supporto Multilingue Integrato: L'EA mostra tutti i parametri nella tua lingua. (Supporta 11 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, turco, russo, cinese, coreano, giapponese).
-
Leggero ed Efficiente: Progettato per utilizzare il minimo di risorse di sistema. È sufficiente installarlo su un solo grafico.
Come Funziona
-
Carica l'Expert Advisor su un solo grafico (qualsiasi grafico va bene).
-
Nella scheda "Inputs" (Parametri), imposta i StopLossPips e TakeProfitPips desiderati.
-
Regola i filtri ( TradeSymbolInput o MagicNumber ) se necessario.
-
Attiva l'EA. È tutto! Ora monitorerà l'intero account.
Parametri di Input (Inputs)
-
StopLossPips: Stop Loss da applicare, in Pips.
-
TakeProfitPips: Take Profit da applicare, in Pips.
-
UseStopLoss: (true/false) Abilita la funzione di aggiunta dello Stop Loss.
-
UseTakeProfit: (true/false) Abilita la funzione di aggiunta del Take Profit.
-
SlippagePoints: Tolleranza (deviazione) in punti per la modifica degli ordini.
-
TradeSymbolInput: (Lascia vuoto per il grafico corrente) o specifica un simbolo (es: "EURUSD") per gestire solo quello.
-
ForceModifyExisting: (false) Se impostato su true , l'EA aggiornerà SL/TP anche se già esistono, per farli corrispondere alle tue impostazioni.
-
MagicNumber: (0 = tutte le operazioni) Filtra le operazioni in base al loro Magic Number.