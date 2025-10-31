Auto sl and Tp manager

Auto SL/TP Manager

Non lasciare mai più un'operazione manuale senza protezione!

Hai mai aperto una posizione in fretta e furia dimenticando di impostare lo Stop Loss o il Take Profit? "Auto SL/TP Manager" è la tua rete di sicurezza essenziale.

Questo Expert Advisor monitora il tuo account 24/7 e applica automaticamente i tuoi livelli predefiniti di rischio (SL) e profitto (TP) a tutte le posizioni aperte che ne sono sprovviste.

È lo strumento perfetto per trader manuali, scalper, o chiunque voglia assicurarsi che ogni operazione sia protetta secondo la propria strategia, anche quelle aperte da un dispositivo mobile.

Caratteristiche Principali

  • Automazione Completa: Scansiona costantemente e applica SL/TP alle operazioni aperte che ne sono prive.

  • Altamente Configurabile: Definisci facilmente il tuo Stop Loss e Take Profit in Pips (ad es. 5.0 = 50 punti).

  • Filtraggio Potente: Scegli se applicarlo a tutti i simboli, a un simbolo specifico, o solo al simbolo del grafico corrente.

  • Filtro per Magic Number: Isola le operazioni di un altro EA o concentrati solo sulle tue operazioni manuali (Magic Number = 0).

  • Modalità "Forza" (Opzionale): L'EA può aggiornare i livelli di SL/TP anche se già esistono, per standardizzare la gestione delle tue operazioni.

  • Supporto Multilingue Integrato: L'EA mostra tutti i parametri nella tua lingua. (Supporta 11 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, turco, russo, cinese, coreano, giapponese).

  • Leggero ed Efficiente: Progettato per utilizzare il minimo di risorse di sistema. È sufficiente installarlo su un solo grafico.

Come Funziona

  1. Carica l'Expert Advisor su un solo grafico (qualsiasi grafico va bene).

  2. Nella scheda "Inputs" (Parametri), imposta i StopLossPips e TakeProfitPips desiderati.

  3. Regola i filtri ( TradeSymbolInput o MagicNumber ) se necessario.

  4. Attiva l'EA. È tutto! Ora monitorerà l'intero account.

Parametri di Input (Inputs)

  • StopLossPips: Stop Loss da applicare, in Pips.

  • TakeProfitPips: Take Profit da applicare, in Pips.

  • UseStopLoss: (true/false) Abilita la funzione di aggiunta dello Stop Loss.

  • UseTakeProfit: (true/false) Abilita la funzione di aggiunta del Take Profit.

  • SlippagePoints: Tolleranza (deviazione) in punti per la modifica degli ordini.

  • TradeSymbolInput: (Lascia vuoto per il grafico corrente) o specifica un simbolo (es: "EURUSD") per gestire solo quello.

  • ForceModifyExisting: (false) Se impostato su true , l'EA aggiornerà SL/TP anche se già esistono, per farli corrispondere alle tue impostazioni.

  • MagicNumber: (0 = tutte le operazioni) Filtra le operazioni in base al loro Magic Number.


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione