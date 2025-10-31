Auto sl and Tp manager

Ne laissez plus jamais un trade manuel sans protection !

Auto SL/TP Manager

Avez-vous déjà ouvert une position dans la précipitation et oublié de définir votre Stop Loss ou votre Take Profit ? L'"Auto SL/TP Manager" est votre filet de sécurité indispensable.

Cet Expert Advisor surveille votre compte 24/7 et applique automatiquement vos niveaux de risque (SL) et de profit (TP) prédéfinis à toutes les positions ouvertes qui n'en ont pas.

C'est l'outil parfait pour les traders manuels, les scalpers, ou toute personne qui souhaite s'assurer que chaque trade est protégé selon sa stratégie, même les trades ouverts depuis un appareil mobile.

Caractéristiques Principales

Automatisation Complète : Scanne en permanence et applique le SL/TP aux trades ouverts qui n'en ont pas.

Hautement Configurable : Définissez facilement votre Stop Loss et votre Take Profit en Pips (par exemple, 5.0 = 50 points).

Filtrage Puissant : Choisissez de l'appliquer à tous les symboles, à un symbole spécifique, ou uniquement au symbole du graphique actuel.

Filtre par Magic Number : Isolez les trades d'un autre EA ou concentrez-vous uniquement sur vos trades manuels (Magic Number = 0).

Mode "Forcer" (Optionnel) : L'EA peut mettre à jour les SL/TP même s'ils existent déjà, pour uniformiser la gestion de vos trades.

Support Multilingue Intégré : L'EA affiche tous les paramètres dans votre langue. (Supporte 9 langues : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Arabe, Russe, Chinois, Coréen, Japonais).

Léger et Efficace : Conçu pour utiliser un minimum de ressources système. Il suffit de le placer sur un seul graphique.

Fonctionnement

Chargez l'Expert Advisor sur un seul graphique (n'importe lequel). Dans l'onglet "Inputs" (Paramètres), réglez vos StopLossPips et TakeProfitPips souhaités. Ajustez les filtres ( TradeSymbolInput ou MagicNumber ) si nécessaire. Activez l'EA. C'est tout ! Il surveillera désormais l'ensemble de votre compte.

Paramètres d'Entrée (Inputs)