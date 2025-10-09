Fractal Dimension
- Indicatori
- Jose Maria Molina Sanchez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Fractal Dimension – Market Regime Analyzer
Copyright 2025, Jose María Molina Sánchez
📧 molinatrader67@gmail.com | Versione 1.00
🔍 Introduzione
I mercati finanziari non seguono modelli lineari né distribuzioni normali. Il loro comportamento è complesso, caotico e altamente sensibile alle condizioni iniziali. Eventi apparentemente piccoli — come voci o notizie — possono innescare movimenti bruschi e imprevedibili.
L'Ipotesi del Mercato Frattale offre un quadro più realistico per comprendere questi fenomeni. A differenza della teoria classica dei mercati efficienti, questa ipotesi riconosce che i prezzi esibiscono autocorrelazione temporale, code pesanti nelle loro distribuzioni e una struttura statistica autosimile attraverso diversi orizzonti temporali.
Questo indicatore, Fractal Dimension – Market Regime Analyzer, misura con precisione questa dimensione frattale del mercato, fornendo uno strumento oggettivo per identificare se l'ambiente è di tendenza o laterale, aiutando il trader a prendere decisioni più informate.
🧮 Che cos'è la Dimensione Frattale?
La dimensione frattale è un valore compreso tra 1 e 2 che misura il grado di "ordine" o "caos" nel movimento dei prezzi:
- < 1,5: Il mercato è in tendenza. Più basso è il valore, più forte e persistente sarà la tendenza.
- = 1,5: Il mercato è completamente casuale (senza memoria).
- > 1,5: Il mercato è in fase laterale. Più alto è il valore, maggiore è la volatilità senza direzione definita.
Questo valore riflette la memoria a lungo termine del prezzo:
- Una dimensione bassa indica autocorrelazione positiva: i movimenti tendono a continuare.
- Una dimensione alta indica commutazione costante tra valori alti e bassi: il mercato oscilla senza direzione.
📈 Come funziona l'indicatore
L'indicatore Fractal Dimension.mq5 analizza la serie temporale dei prezzi utilizzando un periodo configurabile dall'utente. Presenta il suo risultato in tre modi:
-
In una finestra separata:
- Mostra il valore attuale della dimensione frattale.
- Linee orizzontali di riferimento ogni 0,1, da 1,0 a 2,0.
- Zona rossa (> 1,5): mercato laterale, non consigliato operare.
- Zona verde (< 1,5): mercato tendenziale. Il verde diventa più chiaro quanto più basso è il valore, indicando maggiore forza della tendenza.
-
Nella finestra principale del grafico:
- Stampa il nome dell'indicatore, il periodo selezionato e il valore attuale con 3 cifre decimali.
- Esempio: Fractal_Dimension [13] = 1,383
-
Commenti automatici:
- Messaggi chiari sul regime del mercato:
- "The market is trending."
- "The market is moving sideways."
- Messaggi chiari sul regime del mercato:
⚙️ Parametri di Ingresso
Periodo: Numero di candele utilizzate per calcolare la dimensione frattale.
Consiglio: Regola questo valore in base all'asset e al timeframe. Un periodo troppo breve può generare rumore; uno troppo lungo può causare ritardi.
💡 Consiglio chiave: Non esiste un "periodo universale". Deve essere ottimizzato per ogni asset:
- Asset tecnologici in tendenza prolungata (es. NVIDIA): funzionano meglio con periodi medi (10–20).
- Asset volatili o laterali (es. XRPUSD): prova periodi più brevi (4–8).
🎯 Interpretazione e Uso Strategico
✅ Operare in Tendenza
- Ingresso: Quando la dimensione frattale scende sotto 1,5.
- Uscita: Quando risale sopra 1,5.
- Nota importante: Se si utilizza un robot (EA), tenere presente che il segnale viene eseguito all'apertura della candela successiva. Per evitare ritardi:
- Ingresso quando: la candela attuale ≤ 1,49 e quella precedente > 1,5.
- Uscita quando: la candela attuale ≥ 1,51 e quella precedente < 1,5.
🔄 Combinazione con Altri Indicatori
Questo indicatore non genera segnali di acquisto/vendita diretti, ma agisce come filtro di regime di mercato. Per massimizzare il suo rendimento, combinatelo con strategie tendenziali come:
- Medie mobili (SMA, EMA)
- Parabolic SAR
- Bande di Bollinger
- Envelopes
🔗 Esempio: Consentite al vostro sistema di medie mobili di generare segnali solo quando Fractal Dimension < 1,5.
🌐 Analisi Multitemporale e Multiasset
Come mostrano le immagini allegate, lo stesso asset può mostrare regimi diversi a seconda del timeframe:
|
EURUSD
|
1 minuto
|
30
|
~1,3
|
Tendenziale
|
EURUSD
|
30 minuti
|
30
|
~1,3
|
Tendenziale
|
USDCNH
|
1 minuto
|
30
|
~1,5
|
Laterale
|
USDCNH
|
1 minuto
|
5
|
~1,6
|
Laterale
Ciò dimostra l'importanza di analizzare il contesto temporale prima di operare.
⚠️ Considerazioni Finali
- Non è un indicatore miracoloso: È uno strumento di analisi. Richiede validazione tramite backtesting o simulazione.
- Adattabilità: I mercati cambiano. Ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. Rivedete periodicamente i parametri.
- Durata dell'operazione: Le operazioni brevi potrebbero non catturare profitti sufficienti. Questo indicatore funziona meglio in strategie di medio termine.
- Simulazione obbligatoria: Prima di usarlo su un conto reale, simulate il suo comportamento in diversi asset e condizioni.
✅ Conclusione
Fractal Dimension – Market Regime Analyzer non prevede il futuro, ma rivela la natura nascosta del movimento del prezzo. Identificando con precisione se il mercato è in tendenza o laterale, vi aiuta a evitare uno degli errori più costosi: operare con la strategia sbagliata nel momento sbagliato.
È uno strumento essenziale per trader quantitativi, sviluppatori di EAs e qualsiasi operatore che cerchi di migliorare la propria coerenza attraverso l'analisi del contesto.
📎 Note dello Sviluppatore
"Ho progettato questo indicatore dopo anni di ricerca sulla dinamica dei mercati non lineari. Non è solo una formula matematica, ma una traduzione pratica di come i mercati funzionano realmente. Usatelo con disciplina, e vi darà un vero vantaggio."
— Jose María Molina Sánchez
📞 Supporto Tecnico
Per domande, suggerimenti o segnalazione di errori:
📧 molinatrader67@gmail.com