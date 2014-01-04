Tsukuyomi EA Trend Following Low Drawdown

Concetto

Ex Profit & Low Drawdown (profitto elevato & basso drawdown)

Ingresso solo quando tre dei “gate” lineari selezionati vengono superati simultaneamente.

Con scalatura del lotto in compounding e trailing TP/SL gestito, la strategia mira a far crescere i profitti mantenendo il rischio sotto controllo.

Confluenza di segnali lineari: Monitoraggio combinato di segnali basati su linee; l’operazione scatta solo quando si raggiunge la soglia di corrispondenze.

Gestione del lotto con compounding: Modalità basata su equity , % di rischio o lotto fisso (inclusi preset consigliati).

Uscita con trailing gestito: Limiti superiori/inferiori su soglia di avvio e passo del trailing per evitare di scendere sotto il break-even ( vietato il trailing “negativo” ).

Controlli di rischio: Limite di spread , cooldown tra gli ingressi e limite di posizioni per direzione .

Logica ausiliaria (MagicNumber separato): Rilevamento contrarian limitato in contesto di trend per catturare opportunità che la logica principale può mancare.

Nota (non codificata): La build attuale non include controllo per sessione/orario né interruttore per logging dettagliato. Monitorare tramite Journal MT5 / risultati del tester.

Caratteristiche chiave (secondo la specifica del codice)Strumenti supportati (design compatibile)

XAUUSD (ORO) / BTCUSD / GBPUSD, ecc. Si raccomanda l’uso di coefficienti/preset specifici per ogni strumento.

I set file per strumenti diversi da XAUUSD saranno pubblicati gradualmente nei commenti man mano che saranno pronti.

Periodo: 2014-01-04 – 2025-10-14 (11 anni e 7 mesi)

Capitale iniziale: $1.000 → $2.907.123 (≈ 2.900× )

Profit Factor (PF): 1,26

Max drawdown (su equity): 6,35%

CAGR (annualizzato): 97,45%

Backtest (XAUUSD)

Riproduzione: Scaricare “Tsukuyomi_XAUUSD.set” dai commenti e testare sul grafico M5.

Risultati verificati dagli utenti. La performance varia in base a condizioni del broker, commissioni, slippage, modello di esecuzione, latenza VPS, ecc.

Installare l’EA su MT5 e abilitare il trading algoritmico. Allegare al grafico dello strumento target e caricare il preset (es. “Tsukuyomi_XAUUSD.set”). Adattare modalità lotto (compounding/% rischio/fisso), limite di spread e soglia/passo del trailing in base a dimensione del conto ed esecuzione. Validare demo → reale con lotti piccoli, poi scalare gradualmente dopo aver confermato la stabilità.

Lotti: Iniziare con equity-based (es. 0,01 per 100 USD) o con una % di rischio conservativa.

Limite di spread: Impostare più rigoroso del normale (su XAU lo spread tende ad allargarsi).

Trailing: Non stringere eccessivamente soglia e passo; mantenere la protezione del break-even ( no trailing negativo ).

SL iniziale (opzionale): Attivare via set file se desiderato (a 0 non viene impostato SL iniziale).

InstallazioneImpostazioni consigliate & guida operativaFAQ

D: Posso usarlo subito in reale?

R: Si raccomanda demo → reale con lotti piccoli. Comportamento e risultati dipendono dal broker; la validazione forward è essenziale.

D: Sono disponibili log dettagliati?

R: La build attuale non ha un interruttore per il logging dettagliato. Consultare MT5 Journal/Tester e lo storico ordini.

D: Quali strumenti sono più adatti?

R: Le metriche verificate si riferiscono a XAUUSD. BTCUSD/GBPUSD sono compatibili; usare preset specifici per simbolo.

Disclaimer & avvertenze di rischio (importante)

Questo EA e questo documento non costituiscono consulenza d’investimento.

I risultati passati (anche backtest verificati) non garantiscono performance future. Possono variare per liquidità, spread, commissioni, slippage, latenza di server, modello d’esecuzione, manutenzioni, ecc.

Il trading comporta rischio di perdita. Configurare money management, dimensione lotto, limiti di spread e condizioni di trailing sotto la propria responsabilità.

Prima di scalare, confermare sempre demo → reale con lotti piccoli.

Preset: Ottenere “Tsukuyomi_XAUUSD.set” nei commenti .

Preset per altri simboli: Pubblicati nei commenti man mano che diventano disponibili.

Domande / problemi: Scrivere nei commenti MQL5, allegando tipo di broker, tipo di conto, log del Journal e screenshot per la riproduzione.

Distribuzione & supporto

Tsukuyomi EA — filtraggio di precisione × compounding × controllo del drawdown, adattato al tuo ambiente.