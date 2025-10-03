The brilliant
- Uzman Danışmanlar
- Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
- Sürüm: 1.4
- Etkinleştirmeler: 5
The Expert Advisor's Comprehensive Capital Management Guide
🏛️ Basic Capital Management Principles
The 2% Golden Rule
Do not risk more than 2% of your capital on a single trade.
Example:
Capital: $10,000
Maximum Risk: $200 (2%)
If the stop loss is 100 pips, the size is calculated accordingly.
💱 Major Currency Pairs
EURUSD - Euro against the Dollar
Conservative Settings:
Capital: $5,000
Risk Ratio: 1.5%
Absolute Risk: $75
Settings:
- Lot Size: 0.15
- Stop Loss: 50 pips
- Profit Target: 100 pips
- Safe Trailing Distance: 200 pips
Aggressive Settings:
Capital: $10,000
Risk Ratio: 3%
Absolute Risk: $300
Settings:
- Lot Size: 0.6
- Stop Loss: 50 pips
- Profit Target: 150 pips
- Trailing Safe Distance: 150 pips
GBPUSD - British Pound to Dollar
Trading Features:
Volatility: High (100-200 pips daily)
Best Times: London and New York Sessions
Average Spread: 1-3 pips
Capital: $20,000
Risk Ratio: 2%
Absolute Risk: $400
Optimal Settings:
- Lot Size: 0.4
- Stop Loss: 100 pips
- Profit Target: 200 pips
- Trailing Stop: 80 pips
- Safe Distance: 250 pips
USDJPY - Dollar to Japanese Yen
Special Features:
Number of Decimal Places: 3 (instead of 5)
Pip Calculation: Different from other USD pairs
Capital: $15,000
Risk Ratio: 2.5%
Risk Absolute: $375
Settings:
- Lot size: 0.25
- Stop loss: 150 pips (1.5 yen)
- Profit target: 300 pips (3 yen)
- Safe distance: 500 pips
🥇 Precious Metals
XAUUSD - Gold vs. the US Dollar
Trading characteristics:
Volatility: Very high ($5-20 daily)
Contract size: 100 ounces
Pip value: $1 per 0.01 per lot
Conservative settings for gold:
haml
Capital: $25,000
Risk ratio: 1%
Absolute risk: $250
Scenario 1 - Small movement:
- Lot size: 0.05
- Stop loss: 500 pips ($5)
- Profit target: 1,000 pips ($10)
- Safe distance: 1,500 pips
Scenario 2 - Medium movement:
- Volume Lot: 0.03
- Stop Loss: 800 pips ($8)
- Profit Target: 1600 pips ($16)
- Safe Distance: 2000 pips
Aggressive Settings for Gold:
Capital: $50,000
Risk Ratio: 2%
Absolute Risk: $1,000
Settings:
- Lot Size: 0.2
- Stop Loss: 500 pips ($5)
- Profit Target: 1000 pips ($10)
- Trailing Stop: 300 pips
- Safe Distance: 1200 pips
XAGUSD - Silver vs. the Dollar
Trading Features:
Volatility: Very High (Higher than Gold)
Contract Size: 5000 troy ounces
Pip Value: $0.50 per 0.001 lot
Capital: $30,000
Risk Ratio: 1.5%
Absolute Risk: $450
Settings:
- Lot Size: 0.1
- Stop Loss: 900 pips ($0.09)
- Profit Target: 1,800 pips ($0.18)
- Safe Distance: 2,500 pips
📈 Stock Indices
US30 - Dow Jones
Trading Features:
Contract Size: 1 pip = $1
Volatility: 200-500 pips daily
Best Times: Beginning and End of the New York Session
Conservative Settings:
Capital: $40,000
Risk Ratio: 1.5%
Absolute Risk: $600
Settings:
- Lot Size: 0.1
- Stop Loss: 600 pips ($600)
- Profit Target: 1,200 pips ($1,200)
- Safe Distance: 1,500 pips
Aggressive Settings:
Capital: $100,000
Risk Ratio: 2%
Absolute Risk: $2,000
Settings:
- Lot Size: 0.4
- Stop Loss: 500 pips
- Profit Target: 1,000 pips
- Trailing Stop: 300 pips
- Safe Distance: 1,200 pips
NAS100 - Nasdaq 100 Index
Trading Features:
Contract Size: 1 pip = $1
Volatility: Very High (300-800 pips per day)
News Sensitivity: Very High
Settings for the Intermediate Trader:
Capital: $60,000
Risk Ratio: 1.5%
Absolute Risk: $900
Settings:
- Lot Size: 0.15
- Stop Loss: 600 pips
- Profit Target: 1,200 pips
- Safe Distance: 1,800 pips
Rush Strategy:
- Stop Loss: 400 pips
- Profit Target: 800 Points
- Lot Size: 0.225
🧮 Detailed Calculation Examples
Example 1: Calculating Lot Size for Gold
Apache
Capital: $20,000
Risk Ratio: 2% = $400
Planned Stop Loss: $8 (800 pips)
Calculation:
Lot Size = Absolute Risk ÷ Stop Loss in Dollars
Lot Size = $400 ÷ $8 = 0.05 Lots
Verification:
If Gold Moves Against You by 800 Pips = Loss of $400
0.05 Lots x 800 Pips x $0.01 = $400 ✓
Example 2: Calculating Lot Size for Nasdaq
Apache
Capital: $50,000
Risk Ratio: 1.5% = $750
Planned Stop Loss: 500 Pips
Calculation:
Pip Value for Nasdaq = $1 per Lot
Lot Size = $750 ÷ (500 x $1) = 1.5 lots
Verification:
1.5 lots x 500 pips x $1 = $750 ✓
Example 3: Calculating the lot size for EUR/USD
Capital: $15,000
Risk ratio: 2% = $300
Stop loss plan: 60 pips
Calculation:
Pip value for EUR/USD = $1 per 0.0001 lot
Lot size = $300 ÷ (60 x $1) = 5 lots
Note: This size is too large; you should reduce your risk or increase your stop loss.
📊 Quick Settings Table
Tool Capital Risk Lot size Stop loss Profit target Safe distance
EURUSD $10,000 2% 0.4 50 pips 100 pips 200 pips
GBPUSD $10,000 2% 0.2 100 pips 200 pips 250 pips
XAUUSD $10,000 1.5% 0.03 500 pips 1000 pips 1500 pips
US30 $10,000 1.5% 0.03 500 pips 1000 pips 1200 pips
NAS100 $10,000 1.5% 0.025 600 pips 1200 pips 1800 pips
⚠️ Important Warnings
For Precious Metals:
Gold and Silver are more volatile than currency pairs.
Use smaller lot sizes.
Increase safe trailing stop distances.
For Indices:
Nasdaq is more volatile than Dow Jones.
Avoid trading during important economic news.
Use a wider stop loss.
General Rules:
Do not trade more than 3 instruments at the same time.
Keep 20% of your capital as a reserve.
Review your settings weekly.
Use a reasonable account.