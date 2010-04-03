Breakout Panel EA

Consolidation Breakout Panel EA

📊 Consolidation Breakout Panel EA est un tableau de bord intelligent en temps réel qui surveille plusieurs symboles et unités de temps (M2, M5, M15, M30, H1, D1), détectant automatiquement les zones de consolidation des prix et identifiant les breakouts, avec une classification de leur force basée sur le volume.

C’est l’outil idéal pour les traders qui utilisent des stratégies de cassure de niveaux, souhaitent suivre plusieurs marchés simultanément et avoir une vision claire de la tendance sur chaque unité de temps.

🔎 Fonctionnalités principales

  • Détection des consolidations :
    Identifie automatiquement les zones composées d’au moins 5 bougies consécutives avec un seul plus haut et un seul plus bas.

  • Signaux de breakout :

    • ▲ / ▼ → breakout confirmé par la clôture de la bougie.

    • Grande flèche jaune = breakout fort (volume supérieur à la moyenne).

    • Petite flèche grise = breakout faible (volume inférieur à la moyenne).

  • Classification de la tendance via EMA55 :

    • ↑ Vert = tendance haussière (prix au-dessus + EMA55 montante).

    • ↓ Rouge = tendance baissière (prix en dessous + EMA55 descendante).

    • · Orange = tendance neutre.

  • Tableau multi-symboles :
    Surveille tous les instruments configurés en temps réel, affichant dans un seul tableau où les consolidations sont rompues.

  • Ouverture de graphique en un clic avec tracé automatique :
    Cliquez sur un symbole pour ouvrir son graphique avec des lignes horizontales tracées sur le plus haut et le plus bas de la consolidation rompue.

⚙️ Paramètres principaux

  • InpSymbolsCSV – liste des symboles à surveiller (votre broker peut utiliser des suffixes, ex. : EURUSD#).

  • MinBarsWindow / MaxBarsWindow – taille minimale/maximale de la fenêtre pour détecter les consolidations.

  • ScanIntervalSec – intervalle de mise à jour en secondes.

  • Options visuelles – couleurs, tailles de police, espacement du panneau.

  • DrawLinesOnOpen – activer/désactiver le tracé des lignes de breakout à l’ouverture du graphique.

✅ Avantages

  • Interface claire et épurée : fond blanc avec bordure, sans éléments superflus.

  • Multi-timeframe et multi-symboles en temps réel.

  • Utile aussi bien pour les traders de tendance que pour les traders de breakout.

  • Compatible avec tous les brokers MT5.

  • N’ouvre pas de positions automatiquement – outil purement analytique et d’assistance.

📌 Tags Market

✔ Tendance
✔ Trading de niveaux
✔ Multi-symboles

👉 Cet EA est conçu pour les traders qui veulent détecter rapidement et clairement les cassures de consolidations, avec toutes les informations clés réunies dans un seul tableau simple et lisible.


Plus de l'auteur
IBOV Dip Buyer EA
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Description de IBOV Dip Buyer EA IBOV Dip Buyer EA – Robot de trading intelligent pour les actions de la B3 (Brésil) Aperçu IBOV Dip Buyer EA est un robot de trading professionnel spécialement conçu pour le marché boursier brésilien (B3 – IBOVESPA). Il détecte les baisses quotidiennes du prix des actions et exécute des opérations basées sur deux configurations éprouvées, avec une gestion complète du capital et du risque. Toutes les configurations sont définies via un simple fichier CSV, ce q
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Experts
Description de EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – Robot contrarien sur M30 avec confluences et gestion du risque en % Vue d’ensemble EURUSD_Gangorra_Risk est un Expert Advisor professionnel de réversion à la moyenne (mean-reversion) conçu pour EURUSD en M30 (il peut aussi fonctionner sur d’autres paires/périodes avec ajustement des paramètres). Il détecte les touches/approches du prix sur des zones de support/résistance (Donchian/Bollinger) et confirme l’entrée grâce à des confluence
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis