Fleqba Pro

FLEQBA Pro – Gösterge Açıklaması

Bu gösterge MetaTrader 5 kullanıcıları için tasarlanmıştır ve kendi işlemlerinizi veya robotlarınızın işlemlerini geçmişte ve gerçek zamanlı olarak görsel şekilde izlemenizi sağlar.
Grafiksel gösterim, stratejinizin veya robotunuzun performansını yalnızca sayısal verilerle kıyaslandığında çok daha anlaşılır ve net hale getirir.

Gösterge sadece verileri göstermekle kalmaz; bunları analiz eder, değerlendirir ve istatistikler oluşturur ve bu verilere grafik üzerindeki düğmeler aracılığıyla anında erişebilirsiniz.
Yerleşik filtre sayesinde verileri zaman, sembol, sihirli numara (Magic Number), yorum veya bunların herhangi bir kombinasyonu ile düzenleyebilirsiniz.
Böylece yalnızca birkaç tıklamayla hem farklı robotların hem de manuel işlemlerinizin sonuçlarını ayrı ayrı görebilirsiniz.

Düğmeler ve işlevleri

Sol alt köşe

  • [PS] Period Separator – Dönem ayırıcılarını açar veya kapatır. Custom time aralığını ayarlamak için kullanışlıdır.
  • [SS] ScreenShot – Grafiğin istediğiniz anda ekran görüntüsünü alır.
  • [TI] Trade Information – Mumlar üzerinde işlem olaylarını küçük noktalar ve oklarla işaretler. Aç/Kapat yapılabilir.

Ekran görüntüleri şu klasöre kaydedilir:

MQL5\files\FLEQBA\ScreenShots\

Görselleştirme modları

  • [PA] Plot All – Hem Bakiye (Balance) hem de Özsermaye (Equity) aynı anda görüntülenir.
  • [PB] Plot Balance – Yalnızca Balance değişiklikleri gösterilir.
  • [PE] Plot Equity – Yalnızca Equity değişiklikleri gösterilir.

Veri kaynağı seçimi

  • [DB] Data based on Balance – Balance’a etki eden para yatırma, çekme, kredi, kâr ve zarar işlemlerini birlikte gösterir.
  • [DP] Data based on P&L – Para giriş ve çıkışları hariç, yalnızca saf ticari kâr/zarar verilerini gösterir.
  • [DF] Data based on Zero Balance – Balance sıfırda tutulur ve yalnızca dalgalanan (floating) equity görüntülenir; bu sayede işlemlerin gerçek oynaklığı vurgulanır.
  • [G] Graph – DB/DP durumuna göre, değişiklikleri zaman boşluklarını göz ardı ederek art arda gösteren bir grafik çizer. Excel veya HTML raporlarına benzer.

Sağ alt köşe – Zaman aralığı

Buradan seçilen zaman aralığı, göstergenin sağ tarafındaki istatistik ve rapor panelinde görüntülenen sonuçları belirler:

  • [T] Today – Bugünkü veriler.
  • [W] This Week – İçinde bulunulan haftanın verileri (son 7 gün değil!).
  • [M] This Month – İçinde bulunulan ayın verileri (son 30 gün değil!).
  • [Y] This Year – İçinde bulunulan yılın verileri (son 365 gün değil!).
  • [E] Entire History – Hesap açılışından bu yana oluşan tüm veriler.
  • [C] Custom time – Grafikte hareket ettirilebilir Time Line çizgileri ile serbest zaman aralığı belirleme.
  • [|<] [>|] Kaydırma düğmeleri – Geçerli aralıkta veri yoksa, bu iki düğme veri bulunan bölüme gitmenizi veya seçilen aralığın başına/sonuna atlamanızı sağlar.
  • [FI] Filters – Sembol, sihirli numara (Magic Number) veya yoruma göre filtreleme. Birden fazla koşul VE mantığıyla birleştirilir; sonuç almak için tüm koşulların sağlanması gerekir.

Magic Number filtreleme örnekleri

  • 28 – Tam eşleşme
  • 28* – 28 ile başlar
  • *28 – 28 ile biter
  • *28* – 28’i herhangi bir yerde içerir

Yorum için de aynısı geçerlidir. Yorum araması büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Sağ üst köşe – İstatistik ve analiz

  • [A] Account Information – Hesap bilgilerini gösterir.
  • [B] Balance Information – Bakiye ile ilgili verileri gösterir.
  • [P] Profit or Loss – Kâr veya zararı gösterir; haftalık ve yıllık modda daha ayrıntılı bilgiler sağlar.
  • [F] Floating Result – Açık pozisyonların mevcut durumunu gösterir.
  • [Q] Quick Strategy Rating – Dahili algoritmaya dayalı strateji değerlendirmesi yapar (bilgi amaçlı).
  • [S] Statistics – Diğer tüm istatistiksel özetleri gösterir.

Tüm görüntülenen veriler seçilen zaman aralığı ve filtre koşullarına göre hesaplanır.

Kullanım ipuçları

  • Gösterge penceresinde çift tıklayarak etiketleri ve düğmeleri gizleyebilir veya geri getirebilirsiniz.
  • Tüm görünümler ve ayarlar otomatik olarak kaydedilir, böylece sembol değişikliği, zaman dilimi geçişi veya terminal yeniden başlatma sonrasında da korunur.

Neden bu kadar çok düğme var?
MetaTrader ayarlar penceresini tekrar tekrar düzenlemekten kaçınmak için. Düğmeler sayesinde her zaman tam olarak hangi verileri görüntülediğinizi bilirsiniz.

Tarihsel rapor

Gösterge, seçilen zaman aralığı ve filtrelere göre görsel bir rapor oluşturur. Analiz, her zaman sembol, işlem yönü ve hacim temel alınarak yapılır ve her zaman diliminde en kötü sonucu High/Low verilerini kullanarak vurgular.
Zaman dilimi küçüldükçe sonuçlar daha ayrıntılı olur. Veriler tick hassasiyetinde değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

Önemli bilgi

Aynı grafiğe aynı Unique ID’ye sahip iki gösterge eklenemez.
Kullanımda olan ID’ler, göstergenin isminde görüntülenir. Aynı ID girildiğinde MetaTrader yeni örneği yüklemez.

Genel ayarlar

Daha önce de belirtildiği gibi FLEQBA Özellikler penceresini tekrar tekrar kullanmayı tercih etmiyorum.
Bu nedenle FLEQBA, yalnızca bir kez ayarlanması gereken tüm parametreleri tek bir .ini yapılandırma dosyasında saklar.
İlk çalıştırmadan sonra bu dosyayı burada bulabilirsiniz:

\MQL5\Files\FLEQBA\FLEQBA_Settings.ini

Tercihlerinizi bu dosyada ayarladıktan sonra tekrar açmanız nadiren gerekir. Her yeni FLEQBA örneği bu dosyadaki parametreleri otomatik olarak okur.

Düzenleme sonrası değişiklikleri uygulamak için:

  • .ini dosyasını kaydedin.
  • Grafikteki herhangi bir çalışan FLEQBA göstergesine çift tıklayarak düğmeleri ve etiketleri gizleyin, ardından yeni yapılandırmayı görmek için tekrar çift tıklayın.
  • İşlem olaylarını işaretleyen renkli noktaları ve okları yenilemek için [TI] düğmesini kapatıp tekrar açın.
[Colors]

FloatingProfit = 0,72,0        ; Pozitif Equity rengi
FloatingLoss   = 111,17,0      ; Negatif Equity rengi
Balance        = 204,173,0     ; Balance rengi
TimeLine       = 81,81,81      ; Zaman çizgilerinin rengi
Labels         = 120,107,190   ; Etiketlerin rengi

;The lumen offset ensures that, when using the above colors,
;an additional range of colors is automatically available without
;the need to define them separately.
LumenOffset    = 70            ; Parlaklık ofseti (+/-)

;Use Colors with RGB values between 0 and 255:
;Balance        = RedValue,GreenValue,BlueValue
;Use Color names from here:
;https://www.mql5.com/en/docs/constants/objectconstants/webcolors
;FloatingLoss   = clrPaleVioletRed

[Labels]

FontSize   = 10               ; Yazı tipi boyutu
FontName   = Consolas Bold    ; Yazı tipi adı (monospace)
LabelGap_x = 120              ; Etiketler ve değerler arası mesafe (istatistik alanı)
LabelGap_y = 1                ; Satırlar arası mesafe (istatistik alanı)
Shadow     = false            ; Okunabilirliği artırmak için gölgeli etiketler

[Others]
ButtonClickSound = false      ; Düğme tıklama sesini etkinleştir/devre dışı bırak (sounds\tick.wav)

Back Test

Back Test sırasında gösterge tarafından yorumlanabilecek gerçek işlem geçmişi veya açık pozisyon yoktur. Bir şablon (tester.tpl) ve Uzman Danışman ile kullanıldığında görsel veriler gösterilir, ancak düğmeler çalışmaz. Bu, MetaTrader 5’in bir kısıtlamasıdır. FLEQBA gerçek işlem ortamında en iyi şekilde çalışır.

Pratik amaç

Gösterge, kendi veya robotlarınızın işlemleri hakkında basit ve net bir genel bakış sağlar. MT5 giriş ayarlarını sürekli düzenlemek yerine, tek bir tıklamayla görünüm, filtre veya veri kaynağı değiştirebilirsiniz.

Bu nedenle FLEQBA dokunmatik ekran kullanımı için de idealdir.

Göstergemi günlük olarak kullandığım için bir sorunla karşılaşırsanız özel mesajla yardımcı olabilirim. Negatif yorum yapmadan önce benimle iletişime geçin; sorun yalnızca bir ayar veya MetaTrader 5 sınırlaması olabilir. Geri bildirimlerinizi kendi dilinizde gönderebilirsiniz; çeviri kullanmanıza gerek yoktur.

Aşağıdaki ekran görüntüleri bu gösterge ile alınmıştır:

FREE
