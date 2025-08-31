TeamolMDMYPro
- Uzman Danışmanlar
- Wei Jie
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
-
Bu EA stratejisi, Haziran 2016'dan Haziran 2017'ye kadar BTC üzerinde yapılan testlerde çok iyi getiri performansı göstermiştir.
-
Bu EA stratejisi tek bir strateji değildir; kişisel uzun süreli调试(ayarlama) ve bağımsız geliştirme sürecinden geçmiştir.
-
Bu EA stratejisi için başlangıç sermayesi 3.000 ila 10.000 ABD Doları arasında değişebilir. Mükemmel risk yönetimine sahiptir ve piyasa koşulları uygun olduğunda sizin için pazardan iyi kazanç sağlayabilir.