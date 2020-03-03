TeamolMDMYPro
Cette stratégie EA a démontré de très bons rendements lors des tests sur le BTC entre juin 2016 et juin 2017.
Cette stratégie EA n'est pas une stratégie unique ; elle a été développée de manière indépendante grâce à un long processus de调试 personnel et de perfectionnement.
Le capital initial pour cette stratégie EA peut varier entre 3000 et 10000 dollars américains. Elle dispose d'un excellent contrôle des risques et peut vous permettre de générer des profits substantiels sur le marché lorsque les conditions sont favorables.