The Pulse mt5

İndirimli satın almak için zamanınız var. 25.09'dan sonra fiyat 50 Usd olacaktır.

The Pulse, birikim süresini gerçek zamanlı olarak gösteren bir göstergedir.

Basit bir deyişle: Birikim, akıllı paranın piyasada güçlü bir hareket başlatmadan önce sessizce bir varlık toplamasıdır.

Grafikte, fiyat aynı aralıkta "sıkışmış" gibi görünüyor. Bu birikim aşamasıdır - birisi büyük harekete hazırlanıyor.

Ve eğer bu anları fark etmeyi öğrenirseniz — piyasa "donuyor" gibi göründüğünde ama aynı zamanda gerginlik hissedildiğinde — doğru zamanda doğru yerde olabilirsiniz.

Birikim dönemlerini belirlemek, doğru anı bekleyebilmek anlamına gelir.



The Pulse göstergesi birikim sürelerini gösterir ve birikimdeki fiyat istediği gibi hareket edebilir, ancak çoğu zaman hareket yanaldır.





Birikim dönemleri farklı şekillerde kullanılabilir:



Birikim döneminde piyasanın dışında kalabilir ve fiyatın depolanan enerjiyi serbest bırakmaya başlayana ve hareket başlayana kadar bekleyebilirsiniz.



Uygun beceri ve deneyimle, birikim içinde ticaret yapabilirsiniz.



Uzun bir fiyat hareketinden veya trendden sonra birikim ortaya çıkarsa, daha önce açılan işlemleri gözden geçirmek daha iyi olabilir. Örneğin, karı düzeltin veya Başabaş olarak ayarlayın.



Ayrıca The Pulse göstergesinin yardımıyla pazarın yapısını çok daha iyi görecek ve anlayacaksınız.





Gösterge The Pulse:

Birikim sürelerini otomatik olarak belirler



Grafikteki bölgeleri renk ve sinyallerle vurgular - basit, anlaşılır.



Gösterge yeniden çizilmiyor.

Herhangi bir çift veya zaman diliminde çalışır.



Karmaşık ayarlar yok.







Bu ticarete nasıl yardımcı oluyor? Somut:



Erken giriş. Ana hareketin başlamasından önce pazara giriyorsunuz - daha fazla kar, daha az risk.



Daha az karsız işlem. Yanlış arızaları ve gürültüyü yakalamıyorsunuz.



Kararlı. Pazarın yapısını göreceksin.



Disiplin. Can sıkıntısından ticaret yapmak yerine beklemeyi öğreniyorsun.







The Pulse'un birikim göstergesi, piyasadaki iç pusulanızdır.





Birikimleri tanımayı öğren — ve artık pazarda yolcu olmayacaksın. Sen gözlemci oluyorsun. Anlayanlara. Eminlere.

Sadece orada olanı değil, yakında ne olacağını da görüyorsun



Bu sihir değil. Bu piyasanın okuma teknolojisidir.









