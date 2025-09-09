The Pulse mt5

İndirimli satın almak için zamanınız var. 25.09'dan sonra fiyat 50 Usd olacaktır.

The Pulse, birikim süresini gerçek zamanlı olarak gösteren bir göstergedir.
Basit bir deyişle: Birikim, akıllı paranın piyasada güçlü bir hareket başlatmadan önce sessizce bir varlık toplamasıdır.
Grafikte, fiyat aynı aralıkta "sıkışmış" gibi görünüyor. Bu birikim aşamasıdır - birisi büyük harekete hazırlanıyor.
Ve eğer bu anları fark etmeyi öğrenirseniz — piyasa "donuyor" gibi göründüğünde ama aynı zamanda gerginlik hissedildiğinde — doğru zamanda doğru yerde olabilirsiniz.


Birikim dönemlerini belirlemek, doğru anı bekleyebilmek anlamına gelir.

The Pulse göstergesi birikim sürelerini gösterir ve birikimdeki fiyat istediği gibi hareket edebilir, ancak çoğu zaman hareket yanaldır.

The Pulse Blog.

Version mt4


Birikim dönemleri farklı şekillerde kullanılabilir:

  • Birikim döneminde piyasanın dışında kalabilir ve fiyatın depolanan enerjiyi serbest bırakmaya başlayana ve hareket başlayana kadar bekleyebilirsiniz.
  • Uygun beceri ve deneyimle, birikim içinde ticaret yapabilirsiniz.
  • Uzun bir fiyat hareketinden veya trendden sonra birikim ortaya çıkarsa, daha önce açılan işlemleri gözden geçirmek daha iyi olabilir. Örneğin, karı düzeltin veya Başabaş olarak ayarlayın.

Ayrıca The Pulse göstergesinin yardımıyla pazarın yapısını çok daha iyi görecek ve anlayacaksınız.


Gösterge The Pulse:

  • Birikim sürelerini otomatik olarak belirler
  • Grafikteki bölgeleri renk ve sinyallerle vurgular - basit, anlaşılır.
  • Gösterge yeniden çizilmiyor.
  • Herhangi bir çift veya zaman diliminde çalışır.
  • Karmaşık ayarlar yok.


Bu ticarete nasıl yardımcı oluyor? Somut:

  • Erken giriş. Ana hareketin başlamasından önce pazara giriyorsunuz - daha fazla kar, daha az risk.
  • Daha az karsız işlem. Yanlış arızaları ve gürültüyü yakalamıyorsunuz.
  • Kararlı. Pazarın yapısını göreceksin.
  • Disiplin. Can sıkıntısından ticaret yapmak yerine beklemeyi öğreniyorsun.


The Pulse'un birikim göstergesi, piyasadaki iç pusulanızdır.


Birikimleri tanımayı öğren — ve artık pazarda yolcu olmayacaksın. Sen gözlemci oluyorsun. Anlayanlara. Eminlere.
Sadece orada olanı değil, yakında ne olacağını da görüyorsun


Bu sihir değil. Bu piyasanın okuma teknolojisidir.




Önerilen ürünler
Signal forex Buy and Sell
Vasilii Apostolidi
Göstergeler
Gösterge , alım   satım   sinyallerini   gösterir .   Zaman dilimi   - herhangi   biri , döviz   çifti   - herhangi   biri.   Ayarlar :   alertsMessage   - mesaj kutusunu devre dışı bırakır ve etkinleştirir.   alertsSound   - sesi kapatır veya açar.   Ok Türü - ok simgesini seçmek için.   Gösterge   sinyallerini   filtrelemenin   üç basit   yolu :   Yönü   göstergenin okumasıyla daha yüksek   bir zaman diliminden   kontrol   etmek.   Standart   MACD diyagramını   kullanın .   Parabolik   gösterg
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Göstergeler
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
Super Trend Dashboard MT5
The Huy Phan
1 (1)
Göstergeler
This is the Super Trend Dashboard MT5. This dashboard will scan multiple timeframes in MT5 platform, from M1 chart to D1 chart. It will send the buy/sell signals by alert on the platform or sending notification to your phone or message you via a email. The buy signal is generated when the super trend line flip from SELL to BUY. The sell signal is is generated when the super trend line flip from BUY to SELL. The up trend color will be displayed depending on the current Super Trend value.
Heiken Ashi on one chart mode
Alexander Zaitsev
Göstergeler
Heiken Ashi On One Chart Mode The indicator is displayed only on one of the chart modes: Bars, Candles, Line. The default is Bars. When switching the chart mode, the indicator is displayed or disappears depending on the chart mode. Input parameters: iChartMode: on what chart mode should the indicator be displayed mBars mCandles mLine Colors: LightSeaGreen: bull candle Tomato: bear candle
Boom 500 sniper spike detector
David Chokumanyara
Göstergeler
Introducing the Boom 500 Sniper Spike Detector – an advanced, non-repainting indicator specifically crafted to help you capture spikes in the Boom 500 market with precision. Whether you are an experienced trader or just starting, this indicator provides reliable signals that simplify spike trading, making it an essential addition to your trading arsenal. Key Features: Non-Repainting Signals : The Boom 500 Sniper Spike Detector generates highly reliable signals that do not repaint, allowing you t
The Trap Play MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Göstergeler
A specialized tool built to detect deceptive price action that lures traders into false breakouts—commonly referred to as trap plays. These setups often appear to signal strong trends but quickly reverse, leaving early traders on the wrong side of the market. This indicator helps you spot and avoid these traps before they lead to sudden, volatile reversals. What It Does Trap plays typically unfold when: Price breaks to a new high or low, suggesting the start of a trend. Traders rush to enter po
Mutliple MA
Bambang Arief
Göstergeler
The Moving Average indicator remains one of the most popular tools in trading due to its simplicity, adaptability, and effectiveness in identifying market trends. Its role as a foundational tool for other technical indicators further cements its importance in both traditional and modern trading strategies. The Multi MA indicator has 8 Moving Averages which can be plotted simultaneously using a unique set up of each MA. Make Your Trading Simple dan Profit Again ! 
The chaos wave
Letlhogo Mokgatle
Göstergeler
This is the best indicator we have created by far, this indicator replicates the well known heiken ashi indicator,  but with a more precise entry point, this indicator can work on all time-frames and is strong on all the time frames , this indicator does not repaint nor does it lag , this indicator strategy combined with price action will change your trading experience , elevate your experience to the next level.
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Göstergeler
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Triple EMA Indicator
Tahir Hussain
Göstergeler
An customize Indicator by which you can have Triple moving averages at close prices and send push notification on each crossing.  This indicator is especially useful when you are doing manual trading. Notes: Cation: forex trading is a very risky business,...              don't invest the money you cannot bear to lose.             the probability of losing is high ... more high aaaand exponentially high.... something like EMA enjoy losing with us...
MACD Stochastic Setups For MT5
Eadvisors Software Inc.
Göstergeler
The Moving Average Convergence Divergence Indicator (MACD) is both a trend–seeking and momentum indicator which uses several exponential moving averages set to closing prices to generate trading signals. This Version brought to you the Stochastic confluence filtering the signals, this set ups amazing entries on índices and stock futures trading. We added many types of alerts plus the Delay Cross Filter to aid in your search for better opportunities in the market. Product Features Sound alert
BS Time Band
Yan Qi Zhu
Göstergeler
BS Time Band是一个很好的波段交易指示器，这个指标可以单独使用，但是最好是配合 StartPoint 一起使用效果更好，适用于任何时间框架，非常适合喜欢做波段交易的朋友。它能很好的体现出一个波段的完整信息，你可以很快的从这个指示器上寻找到最佳的预警区域，然后配合 StartPoint 找到最佳的buy位置和最佳的sell位置，也能很好根据指示器去坚守自己的持仓定订单。指标不含有未来函数，不会重新绘制，不仅能够应用到自己的手动交易过程中，还能完全可以写入到自己的EA中。（如果你感觉到这个指标能够帮助你进行更准确的交易，请帮忙给个好评，希望我的作品能够帮助更多有需要的人） =================参考使用方法=================== 此指标可以适用于任何交易品种。 做波段建议参数 timeFame:M5 如果配合 StartPoint 建议 StartPoint 的参数为（240,60）
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Göstergeler
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Di Napoli Thrust Scanner Dashboard MT5
Samil Bozuyuk
Göstergeler
The indicator scans for Dinapoli thrust pattern in multiple timeframes for the all markets filtered and shows the results on Dashboard. Key Features Dashboard can be used for all markets It can scan for thrust pattern on MN1, W1, D1, H4, H1, M30, M15 ,M5, M1 timeframes Ability to choose number of bars required above/below displaced moving average to define thrust Parameters UseMarketWatch: Set true to copy all symbols available in market watch MarketWatchCount : Set the number of symbols that
VVWAP Bandas
Edipaulo Zanella
Göstergeler
Daily VWAP, continues for a period of hours (eg, 10 hours of history), with color to indicate change of direction and bands to map good entry and exit points. The indicator was created to map the center of the market, and find good buying moments, trend analysis or market correction points are easily detected, allowing you to understand moments of exhaustion and buying and selling points Copyright (c) <year> <copyright holders> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaini
BB MA Cross for MT5
Koji Kobayashi
Göstergeler
移動平均線クロス、ボリンジャーと移動平均線のクロス、移動平均線の角度でサイン表示 MT5インジケータ こちらに サイト があります。 このインジケータは3つのパターンでサインを表示（切り替え可能）します。 ① 移動平均線のクロス ② ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス ③ ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロスと、中期移動平均線と長期移動平均線の角度 ⓸ ボリンジャーバンドと短期移動平均線とのクロス（サインを交互に表示) 移動平均線のクロス 指定した短期移動平均線と長期移動平均線のゴールデンクロスでは買いサイン、デットクロスでは売りサインを表示します。 ディフォルトでは短期は5，長期は20となっています。 もちろん変更可能になります。 移動平均線の種類をEMA（指数平滑移動平均線）やSMMA（平滑化移動平均）などに変更可能で適する価格も変更可能になります。 ボリンジャーバンドと短期移動平均線のクロス ボリンジャーバンド（以降BB）と短期移動平均線のクロスでサインを表示します。 ディフォルトではBB+1σと5MAのゴールデンクロスで買いサイン、BB-1σと5MAのデット
GRat Clusters
Ivan Titov
Göstergeler
GRat Clusters  is an indicator that shows various data in the form of clusters on a price chart: volume, delta, ratio of sales and purchases, etc. It allows you to visually see the market profile in real time and on history at a given depth. Capabilities 1.8 types of cluster data: volume, delta, purchases   and sales , volume and delta, imbalance between sales and purchases , volume profile, delta profile, buy and sell profile. 2. A cluster period can be either any available in MT5 timeframe or
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Göstergeler
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator calculates special trade reversal points based on Heikin Ashi candlesticks patterns. This indicator can be used on all symbols, even in Forex or B3 Brazillian Markets. You can configure just the position of each arrow. Then, after include the indicator on the graphic, pay attention on each arrow that indicates a long or short trade.
Combo OsMA MT5
Illia Zhavarankau
Göstergeler
This indicator combines two tools:   MACD   and   OsMA . MACD   is displayed as two lines: The   black line   represents the main MACD line. The   orange line   represents the MACD signal line. OsMA Histogram   is shown in two colors: Green bars   indicate growth. Red bars   indicate decline. You can customize the line colors and thickness in the settings. This indicator serves as an addition to the   Combo View Impulse System   indicator but can also be used independently. Parameters: Fast EMA
The Reverse Sinper
Ka Kin Ho
Göstergeler
This will find a possible reverse area and show entry signal  and this strategy is using every candle and calculate them  buyer should  us e with other indicators to get the best trade entry like Macd , RSI , or EMA . SMA. Make sure try demo first it will supprise you all because how good it is i hope you guy enjoy it  but my coding is not good, so i cant code any EA for this , my own strategy
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
Göstergeler
Advanced Dynamic RSI – The Evolution of the Classic RSI Symbol: All instruments (e.g. EURUSD, SP500, GOLD) Recommended Timeframes: M5 to D1 Platform: MetaTrader 5 Type: Indicator Advanced Dynamic RSI is based on the classic RSI formula by J. Welles Wilder and has been enhanced with modern features. This indicator combines proven RSI logic with dynamic volatility adaptation, offering flexible signal interpretation for different market conditions. Ideal for traders looking for an improved marke
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Göstergeler
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Exclusive Oscillator MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Exclusive Oscillator is a new trend indicator for MetaTrader5, which is able to assess the real overbought/oversold state of the market. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. This indicator is easy to use, even a novice trader can use it for trading. Learn more about trading by subscribing to   our channel . Advantages of the indicator Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator setup, minimum
Gekko Bollinger Plus
Rodrigo Galeote
Göstergeler
This is Gekko's Bollinger Bands indicator. It extends the use of the famous Bollinger Bands and calculates strong entry and exit signals using price action on the edge and on the middle bands. You can set it up in many different ways, eg: pullback, pullback against trend, middle band crossing and middle band crossing against trend. Inputs Number of Bars to Plot Indicator:  number of historical bars to plot the indicator, keep it low for better performance; Produces Signal Only When a Bar Closes:
Reservoir
Ivan Simonika
Göstergeler
Reservoir is a reversal indicator and is part of a special category of instruments. The indicator not only analyzes the price movement, but also indicates the points of possible reversals. This contributes to the quick and optimal opening of buy or sell orders (depending on the current situation). In this case, the historical data of the analyzed asset is necessarily taken into account. It is the correct implementation of such actions that in many ways helps traders make the right decision in t
Deviation trend
VLADISLAV AKINDINOV
Göstergeler
Indicator of trend deviation with a static level. The deviation coefficient is set for the trend histogram. Signals are the intersection of the level trend histogram in the direction of the trend or during a trend reversal - the option is selected in the indicator settings by the "Revers" parameter. There are all the necessary settings for the design of the indication and sending messages to mail or a mobile terminal. All input parameters have an intuitive name. Analog for MT4: https://www.mql5.
Volatility Scanner Multi TF
Federico Quintieri
Göstergeler
The volatility scanner indicator is a tool that helps traders identify and analyze  volatility in all the market timeframes for the current chart. This way you can find potentially profitable trades on every timeframe for the current symbol. What It Does? Scan all timeframes to find a volatility contraction. Color the button yellow if there is a volatility squeeze at that timeframe. Clicking on the button instantly changes timeframe. How To Use It? Just put it on the chart and click on the yel
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Göstergeler
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Trend Break Scalper Pro
Ali Abdulrahman
Göstergeler
Unlock the Power of Scalping with this Essential Indicator for Any Currency Pair! Experience Crystal-Clear Buy/Sell Signals and Activate Instant Alerts for Maximum Precision. Introducing the Ultimate Scalping Companion: Your Key to Precision Profits!  Transform Your Trading Strategy with an Indicator that Stands the Test of Time! In the ever-evolving world of trading, consistent success hinges on smart risk management . While no tool can be the holy grail, our non-repainting indicator is a ga
Ma Multi Mt5
Dmitriy Susloparov
Göstergeler
This is the same Ma Multi indicator that was previously available only for Mt4 .    Now there is a version for Mt5 .     It belongs to a whole family of multi-frame indicators, implementing the idea of displaying different timeframes in a single time scale. Horizontal fixation the scale allows one glance to get the big picture and provides additional opportunities for technical analysis. The indicator is tested on Just2trade Indicator parameters: MA_Period - averaging period of the moving av
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Göstergeler
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
CRT Liquidity Pro
Juan Pablo Castro Forero
5 (1)
Göstergeler
Bir sonraki işleminizden endişeli misiniz? Stratejinizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmemekten bıktınız mı? CRT Liquidity Pro ile duygularla değil, gerçek istatistiklerle işlem yaparsınız. Olasılıklarınızı bilin, performansınızı takip edin ve 3’ün Gücü, akıllı likidite tespiti ve CRT onaylarına dayanarak güvenle işlem yapın. CRT Liquidity stratejisinin gerçeğini görmek ister misiniz? Satın aldıktan sonra bize ulaşın , size diğer ürünlerimizden birini ücretsiz olarak sağlayacağız. Diğe
Yazarın diğer ürünleri
VeMAs mt4
Roman Kuleshov
5 (1)
Göstergeler
VeMAs, hacim dinamiklerini ve piyasa yapısını analiz ederek ticaret stratejinizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir ticaret aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, VeMAs size avantaj sağlar. VeMAs göstergesi sadece 50 $ karşılığında temin edilebilir. Göstergenin orijinal fiyatı 299 dolardır SINIRLI SÜRELI TEKLIF. Kişiselleştirilmiş bir bonus için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Harika bir yardımcı program (VeMAs Utility MTF) tamamen ücretsiz alabilirs
The Pulse mt4
Roman Kuleshov
Göstergeler
İndirimli satın almak için zamanınız var. 25.09'dan sonra fiyat 50 Usd olacaktır. The Pulse , birikim süresini gerçek zamanlı olarak gösteren bir göstergedir. Basit bir deyişle: Birikim, akıllı paranın piyasada güçlü bir hareket başlatmadan önce sessizce bir varlık toplamasıdır. Grafikte, fiyat aynı aralıkta "sıkışmış" gibi görünüyor. Bu birikim aşamasıdır - birisi büyük harekete hazırlanıyor. Ve eğer bu anları fark etmeyi öğrenirseniz — piyasa "donuyor" gibi göründüğünde ama aynı zamanda gergi
VeMAs mt5
Roman Kuleshov
Göstergeler
VeMAs, hacim dinamiklerini ve piyasa yapısını analiz ederek ticaret stratejinizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir ticaret aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, VeMAs size avantaj sağlar. VeMAs göstergesi sadece 50 $ karşılığında temin edilebilir. Göstergenin orijinal fiyatı 299 dolardır SINIRLI SÜRELI TEKLIF. Kişiselleştirilmiş bir bonus için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Harika bir yardımcı program (VeMAs Utility MTF) tamamen ücretsiz alabilirs
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt