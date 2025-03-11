VeMAs mt5

VeMAs, hacim dinamiklerini ve piyasa yapısını analiz ederek ticaret stratejinizi geliştirmek için tasarlanmış yenilikçi bir ticaret aracıdır. İster yeni başlayan ister deneyimli bir tüccar olun, VeMAs size avantaj sağlar.

VeMAs göstergesi sadece 50 $ karşılığında temin edilebilir. Göstergenin orijinal fiyatı 299 dolardır
SINIRLI SÜRELI TEKLIF.

Kişiselleştirilmiş bir bonus için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Harika bir yardımcı program (VeMAs Utility MTF) tamamen ücretsiz alabilirsiniz Bu yardımcı program VeMAs göstergesini yapar multitimeframe, Lütfen bana şahsen yazın.

Version MT4

Here are some blogs on the VeMAs indicator


Piyasa hacmi ve yapısı, göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli unsurdan bazılarıdır.

VeMAs, hacim değişikliklerini ve fiyat hareketlerini değerlendirmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Doğruluk ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Gösterge, bir varlığın fiyatının davranışını, hacimlerini analiz eder ve ideal giriş noktalarını belirler.
Kesin giriş noktaları sayesinde, potansiyel değişikliklerin önünde kalabilirsiniz.


VeMAs uygulama seçenekleri ve bazı gözlemler. Bu, ilk kez yapıyor olsanız bile gösterge ile nasıl çalışacağınızı anlamanıza yardımcı olacaktır. --- https://www.mql5.com/en/blogs/post/761143


Ana Fonksiyonlar:

Hacim momentum hesaplaması: fiyat değişiklikleri ve hacimler arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, gösterge önemli momentum değişikliklerini tespit ederek yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını tam olarak belirlemelerine olanak tanır.

Trend Yönü Filtresi: Gösterge, geçerli piyasa trendini tanımlayan bir fiyat filtresi içerir. Bu, genel piyasa yönüne göre işlem yapmanıza olanak tanıyarak başarı olasılığını artırır.

İşlem sinyali yok: histogramda renkli bir arka planın (yeşil veya kırmızı) olmaması, şu anda uygun işlem fırsatlarının olmadığını gösterir. Kararsız piyasa koşullarında işlem açmaktan kaçınmak için bu özelliği kullanın.



Göstergenin avantajları :

  • Gösterge yeniden çizilmez.
  • Göstergenin algoritmaları, bir anlaşmaya girmek için ideal anları bulmanızı sağlayarak ticaretin başarısını artırır.
  • Gösterge, girme zamanı gelene kadar nötr bir pozisyonu koruyarak değişken bölgelerden kaçınmada harikadır.
  • Gösterge, ticaret sisteminize mükemmel bir şekilde uyabilir ve onun bir parçası olabilir.
    Örneğin, takip ettiğiniz ticaret sisteminiz bir ticaret yapmak için bir sinyal verir ve VeMAs göstergesinin yardımıyla, mevcut veya daha düşük zaman diliminde bir ticarete en iyi girişi daha doğru bir şekilde bulabilirsiniz.

  • Tüm varlıklarla çalışır. VeMAs, herhangi bir broker ile kripto para birimi, hisse senetleri, metaller, endeksler, emtialar ve para birimleri ticareti yapmanıza yardımcı olacaktır.

  • Grafikteki herhangi bir zaman dilimi. VeMAs göstergesi tüm zaman dilimlerinde çalışır.


Özelleştirilebilir ayarlar:

VeMAs göstergesi, göstergeyi benzersiz ticaret tarzınıza göre uyarlamanıza yardımcı olacak çeşitli ayarlar sunar.

Signal Period: Sinyal çizgisini hesaplamak için periyodu ayarlayın (darbenin ortalaması). Daha kısa bir periyot daha hızlı bir yanıt sağlarken, daha uzun bir periyot sinyalleri yumuşatır.

Volatility Period: Piyasa oynaklığını analiz etmek ve değerlendirmek için dönem ayarı. Daha kısa dönemler son dalgalanmaları kapsarken, daha uzun dönemler fiyat davranışının daha geniş bir görünümünü verir.

Speed Volatility: Volatilitedeki değişikliklere tepki hızı. 1 hız - daha az keskin değişim. 2 hız - daha ani değişim.

Price Filter MA Length: trend yönünü belirlemeye yardımcı olacak fiyat hareketine dayalı alım satımları filtrelemek için kullanılan hareketli ortalamanın dönemini ayarlayın.

Noise filter: dar piyasa dalgalanmaları sırasında gösterge okumalarını iyileştiren gürültü filtresi. 3 şiddet moduna sahiptir.

Signals "Alert": Tüm gösterge verileri aynı yönü gösterdiğinde uyarı verir.

PUSH send messages to your phone: telefonunuza PUSH bildirimleri gönderir.

Bar alert: Sinyali onaylamak için kaç ardışık çubuk kullanılır.

Pips monitoring: Bir sinyalden sonra ve bir sonraki sinyalden önce kat edilen pip sayısını gösteren izleme.

Number of days to monitor: grafikte görüntülenen izleme günlerinin sayısı.

Her zaman dilimi için varsayılan ayarlar aynıdır, ancak bunları tarzınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.


Ticaret düzeyinizi artırın.

Piyasa hacmi ve yapısına odaklanıyorsanız, bu aradığınız atılım olabilir.


VeMAs göstergesi, karar vermeyi basitleştirmek ve ticaret sonuçlarını iyileştirmek için tasarlanmış herhangi bir tüccarın araç setine güçlü bir ektir. İster acemi ister deneyimli bir tüccar olun, bu gösterge piyasalarda güvenle işlem yapmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlar.


Önerilen ürünler
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Yazarın diğer ürünleri
Filtrele:
SvLiones48
14
SvLiones48 2025.04.25 09:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt