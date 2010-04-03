RSIBandTREND
- Göstergeler
- Cihan Abalioglu
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
RSIBandsTREND, klasik RSI göstergesini bir üst seviyeye taşıyan, trend odaklı özel bir teknik analiz aracıdır.
Bu gösterge, RSI hesaplamalarına dayalı dinamik üst ve alt bantlar çizerek piyasadaki aşırı alım/aşırı satım bölgelerini görsel olarak vurgular.
Orta çizgi, RSI bazlı denge seviyesini temsil eder ve trend dönüşlerinin tespiti için referans sağlar.
🚀 Özellikler:
-
Fiyat grafiği üzerinde 3 net bant (üst, alt ve orta çizgi)
-
RSI hesaplaması + EMA filtreleme ile daha hassas bant oluşumu
-
Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini net biçimde gösterir
-
Her zaman diliminde çalışır (M1–MN)
-
MT4 terminali için optimize edilmiştir
🎯 Kimler İçin Uygun?
-
Trend dönüş noktalarını daha erken tespit etmek isteyen traderlar
-
RSI kullanan ancak daha güçlü görsel rehbere ihtiyaç duyan kullanıcılar
-
Fiyatın bantlarla ilişkisini takip ederek giriş/çıkış stratejisi kurmak isteyenler