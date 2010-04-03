RSIBandTREND

RSIBandsTREND, klasik RSI göstergesini bir üst seviyeye taşıyan, trend odaklı özel bir teknik analiz aracıdır.
Bu gösterge, RSI hesaplamalarına dayalı dinamik üst ve alt bantlar çizerek piyasadaki aşırı alım/aşırı satım bölgelerini görsel olarak vurgular.
Orta çizgi, RSI bazlı denge seviyesini temsil eder ve trend dönüşlerinin tespiti için referans sağlar.

🚀 Özellikler:

  • Fiyat grafiği üzerinde 3 net bant (üst, alt ve orta çizgi)

  • RSI hesaplaması + EMA filtreleme ile daha hassas bant oluşumu

  • Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini net biçimde gösterir

  • Her zaman diliminde çalışır (M1–MN)

  • MT4 terminali için optimize edilmiştir

🎯 Kimler İçin Uygun?

  • Trend dönüş noktalarını daha erken tespit etmek isteyen traderlar

  • RSI kullanan ancak daha güçlü görsel rehbere ihtiyaç duyan kullanıcılar

  • Fiyatın bantlarla ilişkisini takip ederek giriş/çıkış stratejisi kurmak isteyenler


Yazarın diğer ürünleri
