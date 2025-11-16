Multi EMA Indicator

MultiEMA – MM propres et configurables pour MT5
  • Aperçu: Jusqu’à 5 MM par graphique, contrôle par ligne. Défauts 5/20/50/100/200. Flèches de croisement optionnelles au point exact (interpolé), écart réglable.
  • Atouts:
  • glages indépendants: période, méthode (EMA/SMA/SMMA/LWMA), couleur, largeur, visibilité.
  • Croisements: choisir Base/Cross; Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints pour l’écart.
  • Léger et réactif tous symboles/UT.
  • Entrées:
  • MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
  • Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Visuels: haut bleu, bas brun, épais.
  • Utilisation:
  • Attacher, garder/ajuster 5/20/50/100/200; régler visibilité/largeur; activer croisement et offsets.
  • Applications:
  • Suivi de tendance (100/200), timing via MM rapides; S/R dynamiques; confirmations HTF.
  • Notes:
  • Temps réel; flèches après historique suffisant; option “barres clôturées” sur demande.

Williams Fractals Indicator
Ahmad Aghili Zadeh
Indicateurs
Williams   Fract als (v 2 )   — des sign aux   plus nets , moins   de   bruit Indicate ur optim isé : marque somm ets /creux   confirmés , calc ule sur   nouvelles bou gies seulement   et   filtre via ATR   et logique   de clusters . Points clés Optim isé : calcul sur   nouvelles   bougies ; recal cul complet uniquement   si nécessaire Fl èches   propres : couleur , taille   et é cart   configurables Filtres   (option ) : espacement   ATR et   choix du   fractal   le plus   fort du   cluster Mul
