Multi EMA Indicator
- Indicateurs
- Ahmad Aghili Zadeh
- Version: 2.0
- Mise à jour: 16 novembre 2025
- Activations: 5
MultiEMA – MM propres et configurables pour MT5
- Aperçu: Jusqu’à 5 MM par graphique, contrôle par ligne. Défauts 5/20/50/100/200. Flèches de croisement optionnelles au point exact (interpolé), écart réglable.
- Atouts:
- Réglages indépendants: période, méthode (EMA/SMA/SMMA/LWMA), couleur, largeur, visibilité.
- Croisements: choisir Base/Cross; Arrow_Price_Offset/Arrow_GapPoints pour l’écart.
- Léger et réactif tous symboles/UT.
- Entrées:
- MA1..MA5: Show_MAx, MAx_Period, MAx_Type, MAx_Width.
- Cross arrows: Show_CrossArrows; Base_MA_Index / Cross_MA_Index (1..5); Arrow_Price_Offset; Arrow_GapPoints; Visuels: haut bleu, bas brun, épais.
- Utilisation:
- Attacher, garder/ajuster 5/20/50/100/200; régler visibilité/largeur; activer croisement et offsets.
- Applications:
- Suivi de tendance (100/200), timing via MM rapides; S/R dynamiques; confirmations HTF.
- Notes:
- Temps réel; flèches après historique suffisant; option “barres clôturées” sur demande.