AGI Advisor

AGI EA:Технология на основе искусственного интеллекта  и возврата к среднему. 


AGI EA— это тщательно продуманный алгоритм, прошедший уже опыт реальной торговли. 
Его основная цель — устойчивый рост счетов с акцентом на долгосрочные результаты.
Советник разработан только для торговли  валютной парой GBPUSD 
В основе AGI EA лежит мощная комбинация технологий нейронных сетей LSTM (Sequence-to-sequence)
разработанная для расширения возможностей принятия решений и прогнозирования. 
Обученные профессиональноиспользовать на практике стратегию возврата к среднему значению и читать важные ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции. 
Эти технологии позволяют AGI EA выявлять точные рыночные сигналы и правильно настраивать свои действия в соответствии с текущей динамикой рынка.
В том числе под и строгим контролем риска , совершать  безопасное усреднение позиций при спорных ситуациях.Имеет проверенную временем актуальность и эффективность в любых рыночных условиях.



Рекомендации:
Валютные пары: GBPUSD
Таймфрейм: любые.
Минимальный депозит : $1000 
Рекомендуемый тип счета: Hedging
Брокеры:Insta Forex ,IC Markets ,RoboForex, FPMarkets
Кредитное плечо : 1:100 
VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.



Ключевые особенности
Глубокий анализ данных:
Продвинутый алгоритм торговли;
Повышенная производительность торговли.
Полностью автоматический режим торговли;
Система управления капиталом;
Высокая защита от распространения;
Реальные результаты работы.


Отказ
Несмотря на то, что AGI EA создан для долгосрочной работы, всегда помните, что торговля на рынке Форекс сопряжена с рисками.Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов Используйте советник ответственно и торгуйте в пределах своей толерантности к риску.

