AGI Advisor

AGI EA:Технология на основе искусственного интеллекта и возврата к среднему.









AGI EA— это тщательно продуманный алгоритм, прошедший уже опыт реальной торговли.

Его основная цель — устойчивый рост счетов с акцентом на долгосрочные результаты.

Советник разработан только для торговли валютной парой GBPUSD

В основе AGI EA лежит мощная комбинация технологий нейронных сетей LSTM (Sequence-to-sequence)

разработанная для расширения возможностей принятия решений и прогнозирования.

Обученные профессиональноиспользовать на практике стратегию возврата к среднему значению и читать важные ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции.

Эти технологии позволяют AGI EA выявлять точные рыночные сигналы и правильно настраивать свои действия в соответствии с текущей динамикой рынка.

В том числе под и строгим контролем риска , совершать безопасное усреднение позиций при спорных ситуациях.Имеет проверенную временем актуальность и эффективность в любых рыночных условиях.













Рекомендации:

Валютные пары: GBPUSD

Таймфрейм: любые.

Минимальный депозит : $1000

Рекомендуемый тип счета: Hedging

Брокеры:Insta Forex ,IC Markets ,RoboForex, FPMarkets

Кредитное плечо : 1:100

VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.













Ключевые особенности

Глубокий анализ данных:

Продвинутый алгоритм торговли;

Повышенная производительность торговли.

Полностью автоматический режим торговли;

Система управления капиталом;

Высокая защита от распространения;

Реальные результаты работы.









Отказ

Несмотря на то, что AGI EA создан для долгосрочной работы, всегда помните, что торговля на рынке Форекс сопряжена с рисками.Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов Используйте советник ответственно и торгуйте в пределах своей толерантности к риску.



