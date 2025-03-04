AGI Advisor
- Oleh Muratov
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 4 Mart 2025
- Etkinleştirmeler: 10
AGI EA:Технология на основе искусственного интеллекта и возврата к среднему.
AGI EA— это тщательно продуманный алгоритм, прошедший уже опыт реальной торговли.
Его основная цель — устойчивый рост счетов с акцентом на долгосрочные результаты.
Советник разработан только для торговли валютной парой GBPUSD
В основе AGI EA лежит мощная комбинация технологий нейронных сетей LSTM (Sequence-to-sequence)
разработанная для расширения возможностей принятия решений и прогнозирования.
Обученные профессиональноиспользовать на практике стратегию возврата к среднему значению и читать важные ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции.
Эти технологии позволяют AGI EA выявлять точные рыночные сигналы и правильно настраивать свои действия в соответствии с текущей динамикой рынка.
В том числе под и строгим контролем риска , совершать безопасное усреднение позиций при спорных ситуациях.Имеет проверенную временем актуальность и эффективность в любых рыночных условиях.
Рекомендации:
Валютные пары: GBPUSD
Таймфрейм: любые.
Минимальный депозит : $1000
Рекомендуемый тип счета: Hedging
Брокеры:Insta Forex ,IC Markets ,RoboForex, FPMarkets
Кредитное плечо : 1:100
VPS: Для бесперебойной торговли рекомендуется использовать VPS.
Ключевые особенности
Глубокий анализ данных:
Продвинутый алгоритм торговли;
Повышенная производительность торговли.
Полностью автоматический режим торговли;
Система управления капиталом;
Высокая защита от распространения;
Реальные результаты работы.
Отказ
Несмотря на то, что AGI EA создан для долгосрочной работы, всегда помните, что торговля на рынке Форекс сопряжена с рисками.Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов Используйте советник ответственно и торгуйте в пределах своей толерантности к риску.