Nice Gold Trading NO1

* * * * Trading principal xauusd, si le moment du test, il est recommandé d'ajuster à xauusd, les autres sous - jacents de Trading ne garantissent pas l'effet rentable * * * * *





S'il vous plaît laissez un message pour le test (la première réponse sera donnée après l'avoir vu), afin de protéger les résultats du travail, vous devez entrer des paramètres spécifiques, les paramètres par défaut du système ne peuvent pas atteindre l'effet indiqué par le retrait de capture d'écran!





S'il vous plaît laissez un message pour le test (la première réponse sera donnée après l'avoir vu), afin de protéger les résultats du travail, vous devez entrer des paramètres spécifiques, les paramètres par défaut du système ne peuvent pas atteindre l'effet indiqué par le retrait de capture d'écran!





S'il vous plaît laissez un message pour le test (la première réponse sera donnée après l'avoir vu), afin de protéger les résultats du travail, vous devez entrer des paramètres spécifiques, les paramètres par défaut du système ne peuvent pas atteindre l'effet indiqué par le retrait de capture d'écran!





* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *





1. [Résumé] principalement pour le trading de tendance, filtrer strictement les signaux de Trading, une fois que les signaux de Trading sont clairs, le trading rapide.





2, [stop loss profit] 15% de profit par mois, stop loss 30%.





3, la logique d'exécution de négociation stricte, une fois que le mois a atteint un stop - Loss, ferme ne plus ouvrir la position, même si une meilleure opportunité de négociation est apparue par la suite. Parce que l'objectif ultime du Trading est de rester rentable et d'éviter les pertes.





4. [objet de la transaction] l'objet principal de la transaction: XAUUSD， Les autres ne font pas de commerce.





5, [effet de levier]: 1: 500.





[contrôle de l'utilisation des fonds]: le taux d'utilisation des fonds d'une seule transaction ne dépasse pas 2% et le taux d'utilisation des fonds d'une transaction cumulée ne dépasse pas 25%.





7, [Résumé du signal] est principalement divisé en Trading de tendance, l'accent est mis sur la tendance moyenne, bien sûr, tiendra compte de la volatilité et d'autres indicateurs techniques pour trouver les meilleures opportunités de Trading. Deuxièmement, il y a le Trading à volatilité rapide, qui sert principalement à capturer les changements rapides dans les tendances du marché et à prendre une part.





8, [montant minimum de négociation]: 100usd, le test est de négocier à 10000usd, de sorte que le bénéfice est plus considérable.



