FC Account Monitor

Todas as informações relacionadas à sua conta num único lugar. Aqui está o indicador que você estava procurando.





O melhor e mais completo monitor de contas do mql5 para o seu metatrader 4...





Saldo e Equidade, Ordens e lotes em aberto, Equidade flutuante separada em melhor e pior do dia,

Lucros separados por períodos, Rebaixamentos máximos para quem se preocupa com os riscos, Lotes fechados e muito mais!