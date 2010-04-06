FC Account Monitor
- Felipe Dos Santos Da Cruz
Todas as informações relacionadas à sua conta num único lugar. Aqui está o indicador que você estava procurando.
O melhor e mais completo monitor de contas do mql5 para o seu metatrader 4...
Saldo e Equidade, Ordens e lotes em aberto, Equidade flutuante separada em melhor e pior do dia,
Lucros separados por períodos, Rebaixamentos máximos para quem se preocupa com os riscos, Lotes fechados e muito mais!