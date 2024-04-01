Control Panel Forex Market
- Yardımcı programlar
- Mehmet Ozhan Hastaoglu
- Sürüm: 1.2
- Güncellendi: 1 Nisan 2024
Forex Kontrol Paneli ile trade hayatınız kolaylaşacaktır. Birçok özelliği barındıran bu kontrol panelin, kullanımı oldukça kolay ve basittir.
Bu kontrol panel ile 3 ayrı ea özelliğine de sahip olacaksınız.
Kullanımını sizin için hazırlayadığım özel videodan öğrenebilirsiniz.
Normal fiyatı 125$ olan bu ürünün, şuan ki indirimli fiyatından çok ucuza sahip olabilirsiniz.
Ayrıca tüm özelliklerini strateji testinde deneyebilirsiniz.
Ayrıntılı özelliklerinin anlatıldığı pdf dosyası size verilecektir.