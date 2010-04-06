Manual Strategy Tester Assistant

L'Expert Advisor Assistant de Test de Stratégie Manuelle est un outil puissant conçu pour aider les traders à tester leurs stratégies manuellement à l'aide du Testeur de Stratégie dans MetaTrader 4. Cet expert advisor fournit un panneau convivial avec des commandes intuitives pour placer des ordres, calculer la taille du lot, gérer les risques et surveiller le solde du compte et l'équité directement sur le graphique.

Principales fonctionnalités :

Panneau convivial avec 5 boutons pour une navigation et un contrôle faciles.

Fonctionnalité de gestion des risques : définissez le montant de risque souhaité en USD et calculez en conséquence la taille du lot.

Configuration des lignes : affichage automatique des lignes d'entrée, de stop-loss et de take-profit sur le graphique pour un placement précis des ordres.

Placement des ordres : ouverture d'ordres en attente (Achat limite, Achat stop, Vente limite, Vente stop) en fonction de la position de la ligne d'entrée par rapport au prix Ask ou Bid.

Suppression des lignes : suppression rapide des lignes d'entrée, de stop-loss et de take-profit après avoir passé des ordres.

Passage au niveau de rentabilité : déplacez l'ordre au niveau de rentabilité dès qu'il est en bénéfice.

Suppression des ordres : fermeture de toutes les transactions en attente ou ouvertes d'un seul clic.

Affichage en temps réel du solde du compte et de l'équité sur le panneau pour une surveillance facile.

En utilisant l'Expert Advisor Assistant de Test de Stratégie Manuelle, les traders peuvent tester manuellement leurs stratégies dans le Testeur de Stratégie de MetaTrader 4, ce qui leur permet d'affiner leurs approches de trading et de valider efficacement leurs idées de trading.



