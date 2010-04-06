Manual Strategy Tester Assistant

L'Expert Advisor Assistant de Test de Stratégie Manuelle est un outil puissant conçu pour aider les traders à tester leurs stratégies manuellement à l'aide du Testeur de Stratégie dans MetaTrader 4. Cet expert advisor fournit un panneau convivial avec des commandes intuitives pour placer des ordres, calculer la taille du lot, gérer les risques et surveiller le solde du compte et l'équité directement sur le graphique.

Principales fonctionnalités :

  • Panneau convivial avec 5 boutons pour une navigation et un contrôle faciles.
  • Fonctionnalité de gestion des risques : définissez le montant de risque souhaité en USD et calculez en conséquence la taille du lot.
  • Configuration des lignes : affichage automatique des lignes d'entrée, de stop-loss et de take-profit sur le graphique pour un placement précis des ordres.
  • Placement des ordres : ouverture d'ordres en attente (Achat limite, Achat stop, Vente limite, Vente stop) en fonction de la position de la ligne d'entrée par rapport au prix Ask ou Bid.
  • Suppression des lignes : suppression rapide des lignes d'entrée, de stop-loss et de take-profit après avoir passé des ordres.
  • Passage au niveau de rentabilité : déplacez l'ordre au niveau de rentabilité dès qu'il est en bénéfice.
  • Suppression des ordres : fermeture de toutes les transactions en attente ou ouvertes d'un seul clic.
  • Affichage en temps réel du solde du compte et de l'équité sur le panneau pour une surveillance facile.

En utilisant l'Expert Advisor Assistant de Test de Stratégie Manuelle, les traders peuvent tester manuellement leurs stratégies dans le Testeur de Stratégie de MetaTrader 4, ce qui leur permet d'affiner leurs approches de trading et de valider efficacement leurs idées de trading.


Video Manual Strategy Tester Assistant
Produits recommandés
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitaires
Voici NAS100 Auto SL and TP Maker pour MT4 : Ne manquez plus jamais le réglage du StopLoss et du TakeProfit avec notre NAS100 Auto SL and TP Maker, un assistant indispensable pour les traders naviguant sur le marché du Nasdaq 100 sur MetaTrader 4. Cet outil est conçu pour ceux qui recherchent une solution transparente pour automatiser la gestion des niveaux de StopLoss et TakeProfit. Caractéristiques principales : Automatisation sans effort : Surveille automatiquement les transactions sur le Na
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Line Crossing Alert 4 free
Andrej Nikitin
Utilitaires
This Expert Advisor alerts users when the price crosses the chart lines. Horizontal and trend lines can be processed. Number of lines is not limited. Parameters prefix of signal line – prefix for the names of the objects (lines) processed by the indicator. If left empty, all horizontal and trend lines are processed. price Mode – bid or ask. timeout – crossing alert timeout. number of repeats – number of crossing alert repeats. number of comment lines – self-explanatory.
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
Utilitaires
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.76 (42)
Utilitaires
IceFX’s TradeInfo is an utility indicator which displays the most important information of the current account and position. Displayed information: Information about the current account (Balance, Equity, Free Margin). Current spread, current drawdown (DD), planned profit, expected losses, etc. Number of open position(s), volume (LOT), profit. Today’s and yesterday’s range. Remaining time to the next candle. Last day profit information (with integrated IceFX ProfitInfo indicator). Risk-based LOT
FREE
CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilitaires
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (71)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance (The Trend Catcher) : La stratégie Trend Catcher avec indicateur d’alerte est un outil d’analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché ainsi que les points d’entrée et de sortie potentiels. Elle dispose d’une stratégie Trend Catcher dynamique, s’adaptant aux conditions du marché pour offrir une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et l
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilitaires
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Profitstat free
Tonny Obare
4 (2)
Utilitaires
Profitstat is a free indicator that scans your history and displays it on the chart. The free version shows the number of trades and profit made on the current and previous day. The data is updated instantly as soon as a trade closes. Simply attach it to any chart and it gives the account data irrespective of the chart currency nor timeframe.
FREE
Fibonacci SR Indicator
Martin Eshleman
3 (2)
Indicateurs
Fibonacci SR Indicator This indicator creates support and resistance lines. This indicator is based on Fibonacci Retracement and Extension levels. It will consider many combinations of the Fibonacci levels and draw support/resistance lines based on these. This indicator uses tops and bottoms drawn by the ZigZag indicator in its calculations. The ZigZag can also be drawn on the chart, if necessary. The indicator considers many combinations of past reversal points and Fibonacci ratio levels, and w
FREE
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitaires
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
Utilitaires
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
FiboFanSemiauto
Aleksandr Butkov
Utilitaires
Advisor-assistant for those who like trading on Fibonacci levels. Automatically finds manually plotted Fibonacci Lines on the chart, and opens an order when the levels are broken. The Expert Advisor has 4 customizable levels and the ability to turn them off as unnecessary. Parameters:   Lot - order volume (lot);   Requote - price slippage;   Magic - individual number for all EA orders, works only with own orders;   Name Fibo - set initial name of Fibonacci lines;       Level parameters are ide
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilitaires
Scalping Day Trading Support Utility Scalping One MT4 free One position is displayed with one button. View P & L, Lot, and Point in real time. It is possible to switch the display of positions of only chart currencies and all currency pairs.  (The free version has only 3 positions) Supports automatic identification in Japanese and English   Account currency notation corresponds to dollar, euro, pound, yen (automatic identification) The timeline drawing function can be linked with the clock disp
FREE
Scalpix Max
Agus Pujianto
Experts
Welcome to the era of intelligent automated trading with Sclapix Max. This MT4 robot is a cutting-edge trading solution meticulously designed exclusively for the MetaTrader 4 (MT4) platform. Whether you're a novice trader looking to harness artificial intelligence to enhance your trading performance or an experienced trader seeking the ultimate tool to automate sophisticated trading strategies, Sclapix Max is your answer. Transforming Your Trading: With Sclapix Max, you'll experience a radical t
FREE
Delete Objects By Name and Type MT4
Ynal Al Khalil
Utilitaires
This tool can delete any object drawn on MT4 platform charts. you can delete: Line_Objects (Vertical_Line, Horizontal_Line, Trend_Line, TrendLinebyAngle, Cycle_Line) Channel_Objects (Fibo_Channel, Equidistant, Linear_Regression, Standard_Deviation, Andrews_Pitchfork) Gann_Objects (Gann_Line, Gann_Fan, Gann_Grid) Fibonacci_Objects (Fibo_Retracement, Fibo_TimeZones, Fibo_Fan, Fibo_Arcs, Fibo_Expansion) Shapes_Objects (Rectangle, Triangle, Ellipse, Text, Label) Arrows_Objects or you can Delete_All_
FREE
EA Close All Set TPSL All Panel MT4
Thannawut Khankhat
Utilitaires
EA Close All Set TPSL All  Panel MT4 EA Close All Set TPSL All MT4 is a professional utility tool for MetaTrader 4 that helps traders manage orders quickly and efficiently. With a clean on-chart control panel, you can close trades or set Take Profit / Stop Loss levels for all orders with just one click.       [MT5 Version --->  click . ] Key Features On-Chart Control Panel – Light gray background with simple and intuitive design. Close All Orders – Instantly close all active Buy, Sell, and Pe
FREE
PivotPoint Standard
Karmel Abbas
5 (1)
Indicateurs
Pivot Point Indicator for MetaTrader 4 (MT4) Overview The Pivot Point Indicator calculates daily, weekly, and monthly pivot points and plots key support and resistance levels on your charts. This indicator helps traders identify potential reversal points and key areas of interest for price action, making it a valuable tool for both short-term and long-term trading strategies. Key Features Daily, Weekly, and Monthly Pivot Points : Easily switch between daily, weekly, and monthly pivot points by a
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
Harmonic Pattern Helper Engulfing Bar mt4 test
Paul Conrad Carlson
Experts
Expert Advisor designed for trading Engulfing Candle Patterns within a manually input price range the D point of harmonic patterns , gartley , bat cypher butterfly ect.  This is the  full version , word test in the title is an error How Does It Work Step 1 Identify a price range around the end point D of your harmonic pattern. Input two prices into the EA settings   Inp9 Upper Level- type the highest price where an engulfing candle pattern can occur. Inp9 Lower Level - type the lowest price whe
FREE
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitaires
Bonjour, experts du trading ! J'espère que vous vous en sortez bien. Avez-vous déjà pris une position où le marché évoluait initialement en votre faveur ou approchait votre takeprofit, puis s'est soudainement inversé ? Cela m'est arrivé à maintes reprises et aujourd'hui, je décide de riposter. Je vous présente un gestionnaire de trading qui vous aide à protéger vos positions. Ce projet vous aide à définir le seuil de rentabilité de vos positions, soit lorsqu'un certain nombre de pips spécifié
FREE
SL and TP Setter
Giacomo Barone
4 (1)
Utilitaires
You can manually open a trade (one click), and this EA will take care of setting the SL and TP. SL and TP are set based on the number of pips you specify in the input screen. You can also choose monetary SL and TP. SL and TP are determined based on the weighted average price (WAP), so if you open a new trade, SL and TP will be updated according to the new WAP. The WAP is not unique but differentiated between buy and sell trades (this is useful only if you open opposite trades on the same chart)
FREE
Script Delete Pending Orders
Kusuma Nungki S
Utilitaires
Script for Delete all Pending Orders. Usage: - Enable Automate Trading - Attach / Double click the script ENJOY IT. //+------------------------------------------------------------------+ //|                                            Close ALL Pending.mq4 | //|                              Copyright 2015, SangBatosai-Code5 | //|                           https://www.mql5.com/en/users/mahakaya | //|      Credit:                                                     | //|       SangBatosai-Code5
FREE
IceFX DrawProfit
Norbert Mereg
4.92 (24)
Utilitaires
IceFX DrawProfit indicator can efficiently help those traders who want to see on the chart all closed positions output: profit or loss. If you set DrawProfit on your chart managed by an Expert Advisor (EA), you will clearly see its performance by its profits & losses. Main Features: Draws closed order lines Draws profit/loss of closed orders in currency Sums orders by candles MagicNumber filter for EAs Comment filter Input parameters: ShowProfitLabels : show profit of orders with a label Profi
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Five Minutes Opening Range Order Block
Benny Subarja
Experts
Discount 50% for 20 first customers  This Trading System from Scarface Trades. This expert does not use dangerous martingale, grid , have stoploss and tp, recommended to use 1% risk and 1:2 RR Ratio. The best pair is Tesla, i use icmarkets to backtest. It scan the 5 min opening range, and define order block after breakout the opening range, will take position on retest the order block. So far i have backtested only Tesla make a good profit. Use default setting Pair: TESLA TimeFrame: M1 Descri
FREE
FX Gambit
Boyan Atanassov
Utilitaires
Zenner Trading Presents FX Gambit Streaming Live on YouTube:  https://youtu.be/rD9bCSxypio FX Gambit is an Adaptive, Market Neutral, Dual MT4 based Parallel Launch Automated Trading System, designed to respond to all directional combinations and permutations of the market, and still produce a Net Positive Outcome. There are 2 instances of MT4 with 2 charts in each. The LONG LEG of the HEDGE is in the left chart and the SHORT LEG on the right. The two MT4 instances exchange current market BID
FREE
Elliott Wave Tool Lite
Sergio D. Rocha
5 (2)
Utilitaires
This is a reduced version, demo if you like, of the published Elliott Wave Tool 7Pasos . The limitations for this tool vs Elliott Wave Tool 7pasos are the following: Only one account possible, the original tool has 1 principal and 4 alternative accounts. Only one degree (Primary) is available, in the original tool 12 different degrees (6 in micro) are at your disposition. As only one degree is available, the functions to upgrade and downgrade the degree of the selected wave are disabled. Fixed c
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
Utilitaires
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (420)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitaires
Equity Protect Pro : Votre expert en protection de compte complet pour un trading en toute sérénité Si vous recherchez des fonctionnalités telles que la protection de compte, la protection des capitaux propres, la protection de portefeuille, la protection multi-stratégies, la protection des bénéfices, la prise de bénéfices, la sécurité de trading, les programmes de contrôle des risques, le contrôle automatique des risques, la liquidation automatique, la liquidation conditionnelle, la liquidatio
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitaires
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitaires
Seconds Chart — un outil unique pour créer des graphiques en secondes dans MetaTrader 4 . Grâce à Seconds Chart , vous pouvez créer un graphique avec une période définie en secondes, offrant une flexibilité et une précision idéales pour l'analyse, indisponibles sur les graphiques standards en minutes ou en heures. Par exemple, la période S15 indique un graphique avec des bougies d'une durée de 15 secondes. Vous pouvez utiliser n'importe quel indicateur, expert advisor (EA) ou script. Leur utilis
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilitaires
Expert Advisor Risk Manager pour MT4 est un programme très important et, à mon avis, nécessaire pour chaque commerçant. Avec cet Expert Advisor, vous pourrez contrôler le risque de votre compte de trading. Le contrôle des risques et des bénéfices peut être effectué à la fois en termes monétaires et en termes de pourcentage. Pour que l'Expert Advisor fonctionne, attachez-le simplement au tableau des paires de devises et définissez les valeurs de risque acceptables dans la devise du dépôt ou en
Risk Calculator Panell
Mykhailo Krygin
Utilitaires
The Risk and Reward calculator is designed to place market and pending orders. You only need to set the risk size you are willing to risk in one trade and the Stop Loss level. The calculator will calculate the required lot size for this. And by setting the Risk Reward size, you can set the ratio of expected profit to risk in one position. For example, you are willing to risk one dollar in one trade and, if the market moves in your favor, you want to make a profit of 2 times more. Then you need
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilitaires
Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading insights. It reads between the lines of financial news, scans the forex ma
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [ Instructions and DEMO ] Cara
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.71 (24)
Utilitaires
Présentation du OrderManager : Un utilitaire révolutionnaire pour MT4 Gérez vos transactions comme un pro avec le tout nouveau utilitaire Order Manager pour MetaTrader 4. Conçu avec simplicité et facilité d'utilisation à l'esprit, l'Order Manager vous permet de définir et de visualiser sans effort le risque associé à chaque transaction, vous permettant de prendre des décisions éclairées et d'optimiser votre stratégie de trading. Pour plus d'informations sur l'OrderManager, veuillez vous référer
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
KopirMT4 Copy trades for MT4
Alexandr Gavrilin
4.53 (80)
Utilitaires
The adviser has been withdrawn from sale  KopirMT4 (CopierMT4) - transaction copier for the MetaTrader 4 terminal, copies (synchronizes, duplicates) transactions from any accounts (copier, copy dealers).  Supports copying: MT4 <-> MT4, MT4 -> MT5 Hedge, MT5 Hedge -> MT4 Support:  https://www.mql5.com/ru/messages/01c3f341a058d901 Why exactly our product? The copier has a high speed and is not dependent on ticks. Copy speed - less than 0.5 sec. Transactions are copied with high accuracy, the sc
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilitaires
Protégez votre capital de trading sans effort Protéger votre capital est aussi essentiel que de le faire fructifier. KT Equity Protector agit comme votre gestionnaire de risques personnel, surveillant en continu l’équité de votre compte et intervenant automatiquement pour limiter les pertes ou sécuriser les profits en fermant toutes les positions et ordres en attente dès que les objectifs prédéfinis sont atteints. Fini les décisions émotionnelles ou les incertitudes — laissez ce protecteur fiabl
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis