Прогноз индикатора основывается на истории пары. Взяв указанный интервал (по умолчанию 12 баров), мы двигаемся в прошлое, сравнивая последовательности закрытия свечей. Сравнение выполняется по алгоритму Dynamic time warping. Накопив нужное количество наиболее похожих образцов (по умолчанию, 5), мы проецируем движение цены, которое происходило в истории после всех найденных образцов, на данный момент. Реальные бары, накладываясь друг на друга, образуют коридор возможного движения цены. Алгоритм DTW имеет значительное преимущество перед алгоритмом сравнения по Спирмену, использовавшемуся в предыдущей версии индикатора WmiFor. Проблема алгоритма Спирмена заключалась в жесткой привязке графика к свечам. Однако в реальных торгах, при сохранении визуальной похожести, образцы могут искажаться по оси X (например, тренд в паттерне короче на 1-2 бара или флет дольше). Алгоритм DTW учитывает эти искажения и выделяет действительно схожие ситуации в прошлом. Теоретическая основа индикатора обсуждалась на форуме (https://www.mql5.com/ru/forum/138383).





Прогноз может выдаваться либо в виде скользящей средней, продолженной в будущее (как на скрине) - при параметре ShowBestPattern = false, либо в виде прогнозируемого свечного графика при ShowBestPattern = true.

На основании максимального отклонения прогнозируемой скользящей средней индикатор может выдавать торговый совет и отображать предлагаемые уровни SL/TP (отключается в настройках).

Коричневые линии "WmiFor: Begin" и "WmiFor: End" можно произвольно передвигать (выделив предварительно их двойным кликом). Пересчет прогноза будет осуществлен через 1-2 сек после перемещения линий (не работает на выходных, требуются поступающие тики!). Начало и конец можно фиксировать, чтобы образец не перемещался вслед за новыми появляющимися барами - тогда прогноз будет зафиксирован и не будет перерисовываться на каждом новом баре. Как вариант, можно зафиксировать только начало образца, например, на начале дня, а конец образца будет перемещаться вслед за новыми барами. При таком подходе каждый новый бар будет слегка уточнять прогноз (размер образца увеличивается, но начало образца зафиксировано).

Советы по использованию:

Параметры индикатора указаны для таймфрейма H1 ("часовик"), он же рекомендуется автором как основной;

Учитывая особенность алгоритма DTW, прогноз может быть искажен по оси X. Например, при прогнозе на 4 бара вперед ( ForecastInBars = 4 ) и доспустимом искажении ( VarShiftInBars = 4 ) прогноз может исполниться в течении последующих восьми баров;

) и доспустимом искажении ( ) прогноз может исполниться в течении последующих восьми баров; Предлагаемый торговый совет индикатора имеет смысл лишь сразу после открытии новой свечи. Он строится всего лишь по одной из многих возможных торговых стратегий. Отключайте его, если вы самостоятельно интерпретируете прогноз.

Параметры индикатора:

IsTopCorner (появился в 1.2) - показывать ли информационный блок индикатора в правом верхнем углу. При false он будет показан в правом нижнем углу.

(появился в 1.2) - показывать ли информационный блок индикатора в правом верхнем углу. При false он будет показан в правом нижнем углу. OffsetInBars (появился в 1.1) - смещение образца. По умолчанию - 1 (анализ начинаем с первого же закрытого бара). Этим параметром можно смещать анализ в прошлое для эксприментов и проверки надежности предсказаний индикатора, сравнивая его прогнозы с реально случившимися движениями цены.

(появился в 1.1) - смещение образца. По умолчанию - 1 (анализ начинаем с первого же закрытого бара). Этим параметром можно смещать анализ в прошлое для эксприментов и проверки надежности предсказаний индикатора, сравнивая его прогнозы с реально случившимися движениями цены. IsOffsetStartFixed (появился в 2.1) - зафиксирован ли начало образца? Если да, его можно перемещать только вручную, мышкой.

(появился в 2.1) - зафиксирован ли начало образца? Если да, его можно перемещать только вручную, мышкой. IsOffsetEndFixed (появился в 2.1) - зафиксирован ли конец образца? Если да, его можно перемещать только вручную, мышкой.

(появился в 2.1) - зафиксирован ли конец образца? Если да, его можно перемещать только вручную, мышкой. PastInBars - Размер образца в барах, который ищется на истории (от 3 и выше). Подбирайте в зависимости от периода графика. Чем длиннее образец, тем меньше будет найдено похожих образцов на истории. По умолчанию с версии 3.0 - 12.

- Размер образца в барах, который ищется на истории (от 3 и выше). Подбирайте в зависимости от периода графика. Чем длиннее образец, тем меньше будет найдено похожих образцов на истории. По умолчанию с версии 3.0 - 12. VarShiftInBars (появился в 3.0) - максимально возможный сдвиг паттерна по оси X в барах. Имеет смысл только на таймфреймах ниже D1.

(появился в 3.0) - максимально возможный сдвиг паттерна по оси X в барах. Имеет смысл только на таймфреймах ниже D1. ForecastInBars - На сколько баров вперед делать прогноз (от 1 и больше). На ваше усмотрение. Влияет только на наглядность восприятия. По умолчанию с версии 3.0 - 4.

- На сколько баров вперед делать прогноз (от 1 и больше). На ваше усмотрение. Влияет только на наглядность восприятия. По умолчанию с версии 3.0 - 4. MaxAgeInDays (появился в 3.0) - на каком периуде истории в днях искать похожие паттерны (по умолчанию за последний год, MaxAgeInDays = 365).

(появился в 3.0) - на каком периуде истории в днях искать похожие паттерны (по умолчанию за последний год, = 365). MaxAlts (появился в 2.0) - сколько отбирать максимально похожих образцов для построения коридора. По умолчанию - 5.

(появился в 2.0) - сколько отбирать максимально похожих образцов для построения коридора. По умолчанию - 5. ShowPastAverage - показывать ли скользящую среднюю на образце.

- показывать ли скользящую среднюю на образце. ShowForecastAverage - показывать ли прогноз скользящей средней.

- показывать ли прогноз скользящей средней. ShowBestPattern - показывать ли один из возможных вариантов движения цены (автоматически скрывает скользящую среднюю).

- показывать ли один из возможных вариантов движения цены (автоматически скрывает скользящую среднюю). ShowTip - показывать ли торговый совет и уровни SL/TP.

показывать ли торговый совет и уровни SL/TP. XCorner/YCorner - координаты информационного блока индикатора относительно правого верхнего угла. Если вы используете другой индикатор, который тоже выводит туда информацию, можете сместить блок.

- координаты информационного блока индикатора относительно правого верхнего угла. Если вы используете другой индикатор, который тоже выводит туда информацию, можете сместить блок. IndicatorTextColor (появился в 1.1) - цвет информационного блока индикатора.

(появился в 1.1) - цвет информационного блока индикатора. IndicatorPastAverageColor (появился в 3.0) - цвет скользящей средней образца.

(появился в 3.0) - цвет скользящей средней образца. IndicatorTakeProfitColor (появился в 3.0) - цвет линий SL/TP.

(появился в 3.0) - цвет линий SL/TP. IndicatorCloudColor (появился в 2.1) - цвет прогнозируемой скользящей средней и облака вариантов.

(появился в 2.1) - цвет прогнозируемой скользящей средней и облака вариантов. IndicatorBestPatternColor (появился в 2.1) - цвет одного из вариантов.

(появился в 2.1) - цвет одного из вариантов. IndicatorVLinesColor (появился в 2.1) - цвет вертикальных перемещаемых линий (начало и конец образца).

Замечание:

Лучше ставить индикатор на уже готовый подкачанный график. Если индикатор уже прикреплен, а вы переключаете таймфрейм или валютную пару и для показа нового графика MT4 подкачивает историю, нарисованный коридор может пропасть с экрана. Ничего страшного в этом нет, нужно переключиться на любой другой таймфрейм и сразу обратно.