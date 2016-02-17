Windows 10 - sayfa 7

Yeni yorum
 
transcendreamer :
İlk defa gördüm ama bu proje hala yaşıyor mu? orada ana cazibe nedir? MS'den Unix gibi bir şey mi?
Hayır, nix değil. Tamamen yeni bir araştırma projesi. .NET ideolojisine dayalı eksen. Hatta indirip sanal makinede çalıştırmayı deneyebilirsiniz ama başarılı olamadım. Microsoft'tan eski bir sanal makineye ihtiyacınız var.
 
Grigoriy Chaunin :
Hayır, nix değil. Tamamen yeni bir araştırma projesi. .NET ideolojisine dayalı eksen. Hatta indirip sanal bir makinede çalıştırmayı deneyebilirsiniz ama başarılı olamadım. Microsoft'tan eski bir sanal makineye ihtiyacınız var.
Bunlar eski fikirler, geliştiriciler projeyi harekete geçiren düşünceleri çoktan kaybettiler.
 
transcendreamer :
İlk defa gördüm ama bu proje hala yaşıyor mu? orada ana cazibe nedir? MS'den Unix gibi bir şey mi?
Yönetilen kodda mikro çekirdek? Yüksek sesle gülüyor
 
Daniil Stolnikov :
Yönetilen kodda mikro çekirdek? Yüksek sesle gülüyor
Bunu bir rüyada görmeyeceksin
 
Alexey Busygin :
Bunu bir rüyada görmeyeceksin
ve içeride - Java makinesi altındaki programlar
 
Alexey Busygin :
Ve ne yaptılar?
Güncelleme Merkezi'nde otomatik güncellemelere izin verin. Sunulan her şeyi yükleyin. işte.
 
Artyom Trishkin :
Güncelleme Merkezi'nde otomatik güncellemelere izin verin. Sunulan her şeyi yükleyin. işte.
Benim için her şeye izin var, daha geçen ayki otomatik güncelleme tüm İnternet trafiğini yedi ve beni 20 gün boyunca 500MB ile bıraktı. Antivirüs sessizdi, yoksa tüm dükkanları kapatmak zorunda kaldım
 
Senin için zor. Ne de olsa artık sınırsız internet çağı. Henüz 10'a yükseltemezsiniz. Sadece arzunuzu ifade edebilirsiniz. Güncelleme 29 Temmuz'da olacak. Bu rozeti görünce dudağımı yuvarladım. Daha önce 10 tane izledim ve beğendim.
 
Grigoriy Chaunin :
Senin için zor. Ne de olsa artık sınırsız internet çağı. Henüz 10'a yükseltemezsiniz. Sadece arzunuzu ifade edebilirsiniz. Güncelleme 29 Temmuz'da olacak. Bu rozeti görünce dudağımı yuvarladım. Daha önce 10 tane izledim ve beğendim.
Ah, ne kadar olduğu hakkında hiçbir fikrin yok.
[Silindi]  

Mdya ve Win 10'a yükseltme daveti aldım

Kimin bu konuda yeni deneyimi var?

Burada yardıma nasıl başvurulur?

http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-faq?ocid=win10_auxapp_context

Вопросы и ответы, а также советы по Windows 10 — Microsoft
  • support.microsoft.com
Узнайте ответы на часто задаваемые вопросы о бесплатном обновлении до Windows 10 и ходе его выполнения.
1234567891011121314...16
Yeni yorum