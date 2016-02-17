Windows 10 - sayfa 5
Windows 10'a yükseltme rezervasyonu hakkında bir bildirim almayı başardım. Şimdi "Güncelleme Merkezi"nde buna sahibim :)
Korsan?
Ve ne yaptılar?
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-win_upgrade/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d1% 83/18c82d65-8042-4717-b328-0827314b38b9
Sayfa 10-11 yorumlarımla.
Not: Bu yorumu mobil bir ladinden yazdım. Cevabı yazmak neredeyse imkansız ve herhangi bir şeyi yapıştırmak çok zor.
Dürüst olmak gerekirse, hala hiçbir şey anlamadım.
Mike, Windows'tan ayrılmamaları için pazarı bu şekilde yakalar, her şeyden önce korsanları bir lisansa koyar, yükseltme denizini kendiniz anlarsınız, sonra lisans sahiplerine ulaşırlar, ancak çoğu muhtemelen zaten bir ücret karşılığında
Bu bir savaş, Pentagon, vb., çünkü Ruslar işletim sistemlerini, artılarını ve annelerini zorlamaya karar verdiler ..
Hala kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, ancak bununla birlikte bir şeyler pek iyi çalışmıyor.
Aslında, Windows 10 önceki sürümlerden daha iyi değil, sadece kod daha optimize edildi, gereksiz sahteler kaldırıldı ve paketleyici değiştirildi, bazı yazılımlar da daha uygun bir yazılımla değiştirildi. 10ka, bu daha çok bir pazarlama hilesi, yeni bir şey değil. Onları endişelendiren bir şey var, 7ki'den başlayarak her yıl yeni pencereler çıkıyor. 7, 8, 8+1, 10. 9'u kaçırdılar, bence dokuz onlar için çok korkutucu bir sayı, ya da belki masonlar 8'i sonra 8.1'i tavsiye ettiler, bu 9 gibi ve sonra 10