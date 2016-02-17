Windows 10 - sayfa 13
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve nasıl yapılır? Stüdyoda ekran görüntüleri!
Windows 10'a geçtikten sonra MT5 arayüzündeki her şeyin olağan simgelerini ve boyutlarını döndürmek için:
1. Ekranda sağ tıklayın ve "ekran ayarları"na tıklayın
2. En altta "Ek ekran ayarları" seçeneğine tıklayın.
3. Sayfanın altında, "Metin ve diğer öğelerin boyutunda ek değişiklikler" bölümünü seçin.
4. "Özel yakınlaştırma düzeyini ayarla" bölümünü seçin
5. Orada, % olarak, sekizde bulunanlarla en benzer parametreleri seçin.
Şahsen, 10-ku'ya geçmeden önce sahip olduklarımla benzerlik sağladım.
Windows 10'a geçtikten sonra MT5 arayüzündeki her şeyin olağan simgelerini ve boyutlarını döndürmek için:
1. Ekranda sağ tıklayın ve "ekran ayarları"na tıklayın
2. En altta "Ek ekran ayarları" seçeneğine tıklayın.
3. Sayfanın altında, "Metin ve diğer öğelerin boyutunda ek değişiklikler" bölümünü seçin.
4. "Özel yakınlaştırma düzeyini ayarla" bölümünü seçin
5. Orada, % olarak, sekizde bulunanlarla en benzer parametreleri seçin.
Şahsen, 10-ku'ya geçmeden önce sahip olduklarımla benzerlik sağladım.
Teşekkür ederim
Ancak, görev çubuğunu ve pencere başlıklarını, varsayılan olarak olan o bilinmezlik yerine, pozitif ve yaşam sevincine ilham veren olağan açık mavi renk yapmak için herhangi bir gizli ayar var mı?
Bu, terminalin bulunduğu klasörün başka bir diskte bulunmasına rağmen - ve orada da yazılacak dosyalara ihtiyacım var. Ancak bir dosya okunurken program, beklendiği gibi varsayılan olarak MQL5\Files klasörüne erişir.
FileOpen ( "\\Files\\CHECK.txt" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); - yine de dosya oluşturulmadı. Benim sorunumun ne olabileceğini bilen var mı?
Bir problemim var. Terminal klasörünü Windows 10 yüklü bir makineye aktardı. Dosyaların sistem sürücüsüne C:\Users\milro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F2860B16D039D6CFABA92053F4B1ACFF\MQL5\Files gibi bir dizinde kaydedildiği ortaya çıktı.
Bu, terminalin bulunduğu klasörün başka bir diskte bulunmasına rağmen - ve orada da yazılacak dosyalara ihtiyacım var. Ancak bir dosyayı okurken program, beklendiği gibi varsayılan olarak MQL5\Files klasörüne erişir.
FileOpen ( "\\Files\\CHECK.txt" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); - yine de dosya oluşturulmadı. Benim sorunum ne olabilir bilen var mı?
Teşekkürler.... /portable key...ne olduğunu anlamadım.. google'da çok arattım ama hala anlamadım)
resim işaretleri ile buraya bakın http://tradelikeapro.ru/kak-ustanovit-mt4-na-fleshku/
flash sürücülere dikkat etmeyin, burada sadece terminal klasörünün standart olmaması önemlidir
Internet Explorer'da 11.0.10240.16431
Güncelleme sürümü 11.0.22 (KB3078071) işte kod:
buna benzer:
Açıkçası ya bir stil kaybı var ya da kod uygulanmadığı için stiller var.