Windows 10 - sayfa 13

Yeni yorum
 
transcendreamer :
ve nasıl yapılır? Stüdyoda ekran görüntüleri!

Windows 10'a geçtikten sonra MT5 arayüzündeki her şeyin olağan simgelerini ve boyutlarını döndürmek için:

1. Ekranda sağ tıklayın ve "ekran ayarları"na tıklayın

2. En altta "Ek ekran ayarları" seçeneğine tıklayın.

3. Sayfanın altında, "Metin ve diğer öğelerin boyutunda ek değişiklikler" bölümünü seçin.

4. "Özel yakınlaştırma düzeyini ayarla" bölümünü seçin

5. Orada, % olarak, sekizde bulunanlarla en benzer parametreleri seçin.

Şahsen, 10-ku'ya geçmeden önce sahip olduklarımla benzerlik sağladım.

 
Gennadiy Stanilevych :

Windows 10'a geçtikten sonra MT5 arayüzündeki her şeyin olağan simgelerini ve boyutlarını döndürmek için:

1. Ekranda sağ tıklayın ve "ekran ayarları"na tıklayın

2. En altta "Ek ekran ayarları" seçeneğine tıklayın.

3. Sayfanın altında, "Metin ve diğer öğelerin boyutunda ek değişiklikler" bölümünü seçin.

4. "Özel yakınlaştırma düzeyini ayarla" bölümünü seçin

5. Orada, % olarak, sekizde bulunanlarla en benzer parametreleri seçin.

Şahsen, 10-ku'ya geçmeden önce sahip olduklarımla benzerlik sağladım.

Teşekkür ederim

Ancak, görev çubuğunu ve pencere başlıklarını, varsayılan olarak olan o bilinmezlik yerine, pozitif ve yaşam sevincine ilham veren olağan açık mavi renk yapmak için herhangi bir gizli ayar var mı?

 
MetaTester 5 Agents Manager çalışıyor - ajanlar buluta bağlanıyor ve görevleri alıyor/yürütüyor.
[Silindi]  
Bir problemim var. Terminal klasörünü Windows 10 yüklü bir makineye aktardı. Dosyaların sistem sürücüsüne C:\Users\milro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F2860B16D039D6CFABA92053F4B1ACFF\MQL5\Files gibi bir dizinde kaydedildiği ortaya çıktı.

Bu, terminalin bulunduğu klasörün başka bir diskte bulunmasına rağmen - ve orada da yazılacak dosyalara ihtiyacım var.   Ancak bir dosya okunurken program, beklendiği gibi varsayılan olarak MQL5\Files klasörüne erişir.

FileOpen ( "\\Files\\CHECK.txt" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); - yine de dosya oluşturulmadı. Benim sorunumun ne olabileceğini bilen var mı?

 
Ром :
Bir problemim var. Terminal klasörünü Windows 10 yüklü bir makineye aktardı. Dosyaların sistem sürücüsüne C:\Users\milro\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F2860B16D039D6CFABA92053F4B1ACFF\MQL5\Files gibi bir dizinde kaydedildiği ortaya çıktı.

Bu, terminalin bulunduğu klasörün başka bir diskte bulunmasına rağmen - ve orada da yazılacak dosyalara ihtiyacım var.   Ancak bir dosyayı okurken program, beklendiği gibi varsayılan olarak MQL5\Files klasörüne erişir.

FileOpen ( "\\Files\\CHECK.txt" , FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); - yine de dosya oluşturulmadı. Benim sorunum ne olabilir bilen var mı?

/portable anahtarının burada yardımcı olabileceğini düşünüyorum
[Silindi]  
Teşekkürler.... /portable key...ne olduğunu anlamadım.. google'da çok arattım ama hala anlamadım)
 
Ром :
Teşekkürler.... /portable key...ne olduğunu anlamadım.. google'da çok arattım ama hala anlamadım)

resim işaretleri ile buraya bakın http://tradelikeapro.ru/kak-ustanovit-mt4-na-fleshku/

flash sürücülere dikkat etmeyin, burada sadece terminal klasörünün standart olmaması önemlidir

Как установить Metatrader 4 на флешку
Как установить Metatrader 4 на флешку
  • tradelikeapro.ru
Всем привет. Бывают такие ситуации, когда торговый терминал нужен на съемном носителе. Например, если вы раз в пару месяцев куда-то ездите и берете с собой отдельный «дорожный» ноутбук, украдкой проверяете позиции на работе или просто боитесь, что кто-то из домашних залезет к вам в терминал на компьютере и что-нибудь испортит. И если в старых...
[Silindi]  
Çok teşekkürler! Bir bakacağım. Her ihtimale karşı servis masasına yazdım.
[Silindi]  
transcendreamer :


Her şey yolunda gitti! Teşekkür ederim!
 

Internet Explorer'da 11.0.10240.16431

Güncelleme sürümü 11.0.22 (KB3078071) işte kod: 

CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- create application dialog
   if (!ExtDialog.Create( 0 , "Controls" , 0 , 20 , 20 , 360 , 324 ))
     return ( INIT_FAILED );
//--- run application
   ExtDialog.Run();
//--- succeed
   return ( INIT_SUCCEEDED );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//--- destroy dialog
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }

buna benzer:

1

Açıkçası ya bir stil kaybı var ya da kod uygulanmadığı için stiller var.

1...678910111213141516
Yeni yorum